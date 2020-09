Zásadně mu v tom pomohly finanční dotace z Evropské unie. „Moravskoslezský kraj si umí ‚sáhnout‘ na evropské peníze. Patříme k významným žadatelům o podporu z evropských finančních zdrojů, v počtu podaných žádostí jsme jedni z nejaktivnějších v Česku. Díky těmto penězům pak můžeme podpořit řadu užitečných projektů ve všech oblastech života,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

Právě na kotlíkové dotace dostal region poměrně velkou sumu v rámci dalších realizací. „Původně jsme na třetí kolo kotlíkových dotací dostali 500 milionů korun, což by pokrylo jen zlomek žádostí. Nakonec přerozdělíme miliardu,“ doplnil Krkoška.

„Stav životního prostředí je ‚chronickou‘ bolestí regionu. Bylo by bláhové čekat, že se situace změní lusknutím prstu. Je třeba postupovat systematicky, krok za krokem, promyšleně a trpělivě. V této optice mě těší všechny konkrétní výsledky, které jsou za vedením kraje vidět,“ přiblížila současnou situaci náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová, která klade důraz na roli občanské odpovědnosti.

„Všichni sice chceme dýchat co nejčistější vzduch, ale často nevidíme do vlastního sklepa a nechceme řešit, čím si topíme. Zatímco v minulosti byly největšími znečišťovateli velké podniky, dnes už jsou to lokální topeniště a domácnosti. Dříve měly domácnosti na prašnosti podíl 37 procent, dnes jsou se svými 72 procenty opravdu největším znečišťovatelem. I proto kraj tak masivně podporuje takzvané kotlíkové dotace na výměnu starých kotlů za ekologické,“ dodala Uvírová.

Projekty, které jsou financovány z evropských dotačních fondů, jsou momentálně Operační program pro životní prostředí (OPŽP), Program LIFE+ 2019, Fondy EHP a Norska a INTERREG V-A Česká republika – Polsko.