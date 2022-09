„Zajistit fungující a dostupné služby na venkově je často velký problém. Lidé ve vesnicích, které nemají hospůdku nebo obchod, se nemají kde potkávat. Nemají vlastně šanci se s obcí sžít, cítit se její součástí a mít důvod tam zůstávat. Komunitní život i možnosti zajít si nakoupit nebo třeba k holiči nebo na poštu jsou prostě důležité, proto jsme se zapojili do tohoto programu a malým obchůdkům v našem kraji nabídli dotaci,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch a regionální rozvoj Jan Krkoška.

Trh s energiemi přestal fungovat, uvedl Síkela. Chce zmrazit ceny plynu

Dodal, že dotace je i letos určena pro prodejny nabízející převážně potraviny v malých obcích do tisíce obyvatel, nebo obce do tří tisíc obyvatel, jejichž místní části mají do tisíce obyvatel. Jeden obchod může získat až 130 tisíc korun, což je o 30 tisíc korun více než loni. „Částka je vyšší s ohledem na vývoj cen energií a pohonných hmot a díky tomu, že ministerstvo navýšilo prostředky na celý program z 39 na 52 milionů korun. Budeme tak mít k dispozici místo loňských tří milionů korun čtyři,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Oldřich Harok: typograf a (trochu) utajený sochař i malíř

„Potěšilo nás, že provozovatelé malých prodejen měli vloni o program velký zájem. Předložili celkem 56 žádostí o více než 5 milionů korun. Dotačně bylo podpořeno 42 prodejen, které splnily všechny podmínky programu, částkou přesahující 3,6 milionu korun,“ upřesnil náměstek hejtmana Jan Krkoška.

V letošním ročníku mohou podnikatelské subjekty a obce finanční prostředky využít například na platy zaměstnanců, nájem prodejny nebo skladových prostor, na pořízení drobného neinvestičního majetku, na energie a telekomunikační služby nebo služby spojené s obsluhou bezhotovostních plateb.