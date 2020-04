Krajský úřad byl pro veřejnost uzavřen od 16. března. Cílem tohoto opatření bylo maximálně eliminovat prudké šíření nákazy koronavirem.

„I přesto jsme však vykonávali všechny činnosti v samostatné i přenesené působnosti, ke kterým navíc přibyla i práce s distribucí a zajišťováním ochranných pomůcek a všeho potřebného v souvislostí s pandemií,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě Tomáš Kotyza.

„Velká část zaměstnanců se neplánovaně proměnila ve skladníky, speditéry, distributory, po nocích počítala respirátory, pracovala na odběrových místech… To vše stále platí, ale protože dochází k uvolňování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, snažíme se i my postupně vracet do normálu,“ doplnil.

Pro občany však platí doporučení, že pokud nemusejí, aby na úřad z preventivních důvodů nechodili. Většinu agendy je možné vyřídit elektronicky prostřednictvím Portálu služeb.

„Pokud je nezbytné osobní jednání s úředníky, je možné se prostřednictvím tohoto portálu objednat a domluvit si schůzku tak, aby nedocházelo k větší koncentraci osob na jednom místě,“ řekl Kotyza.

Pro osobní kontakt veřejnosti se zaměstnanci budou vyčleněny pouze tři kanceláře v přízemí hlavní budovy krajského úřadu.

„Otevřeny budou také podatelna, recepce a CzechPOINT. Povinností všech je dodržovat nařízená hygienická a epidemiologická opatření, zaměstnanci i veřejnost musí počítat s tím, že jim při vstupu do budovy budeme měřit teplotu. Ti, kdo budou mít vyšší než 37,5 stupně Celsia, nebudou vpuštěni dovnitř,“ podotkl Kotyza.

Úřední hodiny Krajského úřadu:

pondělí, středa

8:00 - 17:00

úterý, čtvrtek

8:00 - 15:30

pátek

8:00 - 13:00