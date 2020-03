„Cílem tohoto opatření je maximálně eliminovat prudké šíření nákazy koronavirem. Provoz podatelny bude pro osobní podání zachován. Veřejnost může kontaktovat zaměstnance krajského úřadu přednostně elektronicky nebo telefonicky, a to prostřednictvím elektronické podatelny posta@msk.cz nebo telefonního čísla 595 622 222 v úředních hodinách krajského úřadu,“ uvedl ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

Od pondělka až do odvolání se pro lidi uzavřou také další úřady, například Městský úřad Nový Jičín a opavský magistrát.

Magistrát Frýdku-Místku omezuje provoz, a to na pondělí a středu od 13 do 15 hodin. Vstup do budovy bude možný pouze zadním vchodem a korigovat situaci kolem něj budou strážníci městské policie - více zde.

Od pondělí budou omezeny úřední hodiny také na magistrátu města Třinec a od středy 18. března budou jezdit autobusy MHD podle prázdninového jízdního řádu - více zde.

ZRUŠENÉ ZASEDÁNÍ

V Opavě zrušili také zasedání zastupitelstva. "Pohromadě by bylo minimálně 80 lidí, které nejsme schopni prověřit, zda nebyli v kontaktu s někým nemocným. Do tohoto rizika nechceme jít. Proto jsem se i po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí rozhodl toto zasedání zrušit," komentoval zrušení zasedání zastupitelstva opavský primátor Tomáš Navrátil (ANO) - více zde.

NEMOCNICE V NOUZOVÉM REŽIMU

Nouzový režim a omezená činnost se už dotkla i Fakultní nemocnice v Ostravě (FNO). Od úterý 17. března vyhlásila zrušení veškerých plánovaných hospitalizací, operací a neakutních vyšetření. Nařízení se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl ohrozit zdraví daného pacienta - více zde

Bezpečnostní opatření zavádí i Městská nemocnice Ostrava (MNO). Pacienti, kterým bude naměřena teplota vyšší než 37,5 °C, budou odesláni za epidemiologem. V neděli také zredukovala počet vstupů do areálu nemocnice. Pěší se do areálu dostanou pouze hlavní branou z centrálního parkoviště. Od úterý 17. března dojde k omezení plánovaných operačních a diagnostických zákroků - více zde

Od pondělí 16. března bude kvůli koronavirové epidemiologické situaci v České republice omezen přístup do areálu nemocnice v Novém Jičíně. Všem příchozím bude měřena teplota a zjišťována epidemiologická anamnéza. Pacienti budou dále směřováni na jednotlivá oddělení a ambulance, eventuálně izolováni do rozhodnutí krajské hygienické stanice a epidemiologa - více zde

Charita Krnov zavírá, pečovatelé pokračují

Charita Krnov od pondělí 16. března do odvolání uzavírá provoz denního stacionáře a také celou budovu Charity Krnov pro veřejnost - více zde



ZAVÍRAJÍ I MATEŘSKÉ ŠKOLY

Po uzavření škol od základních po vysoké zavírají v některých městech také na mateřské školy. Například v Novém Jičíně od pondělí 16. března uzavřou všechny městské mateřské školy s celkovou kapacitou až 750 dětí - více zde.

Zavřené budou od pondělí i mateřské školy ve Frýdku-Místku - více zde. Stejně tak se rozhodlo je zavřít i vedení ostravského obvodu Mariánské-Hory a Hulváky - více zde.

Všechna klientská i komunitní centra od pondělí zavírá například společnost Residomo, která je největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v Česku.