„Vzdala jsem to. Jednak jsem už půldruhého roku v důchodu, a pak ty tržby byly po covidu na nic. Kromě babiček k nám chodili lidé jen víceméně pro chleba,“ nechala se slyšet Slávka Nieslaniková. S rodinou prý před ukončením provozu doslova dojídala zásoby, u nichž končila expirační doba, aby nepřišly nazmar a nevyhazovaly se.

„Totéž platí pro hospodu, vedla ji snacha a sedávala tam často sama,“ poznamenala Nieslaniková. Problémy jí údajně působili také nepřející lidé, kteří na posílali obchodní inspekci či hygieniky. Potraviny už každopádně ve svém objektu prodávat nechce. Deny Bar by však mohl otevřít na jaře.

„Zatím jsme to vyřešili pojízdnou prodejnou a hodláme situaci řešit dále,“ konstatoval místostarosta Hrčavy Petr Koziel. Do vesnice s 243 obyvateli začala prodejna zajíždět během střed a pátků vždy od jedenácti do dvanácti hodin. Podle místostarosty ale brzy nastane změna, pátek bude nahrazen sobotou.

„Přemýšlíme nad alternativami. Je to u nás takové, že většina sousedů si pro jídlo zajede. Pojízdnou prodejnu využijí hlavně důchodci, kterých je v Hrčavě nadpoloviční většina a nesou zavření zdejších potravin špatně,“ shodli se Martin Koper a Martin Bojko z vedení obce. „Nejbližší potraviny máme na polské straně v Jaworzynce, do tamní večerky se dá dojít asi za půl hodiny,“ odhadují.

Na slovenské straně je také Jednota na Vyšnom konci i Nižnom konci v Čierne pri Čadci, kde se ale moc nevyplatí jet. Na české straně je nutné dopravit se do 13 kilometrů vzdálených Mostů u Jablunkova nebo Bukovce či Písečné.

Velkým lákadlem je pak Biedronka v polské Istebně, vzdálená necelých deset kilometrů. Ta je pro zákazníky cenově výhodná, vzhledem ke kurzu eura a zlotého tam jezdí i spousta lidí ze Slovenska. Biedronka ostatně podle slov Slávky Nieslanikové sehrála nemalou roli v jejím rozhodnutí ukončit v Hrčavě živnost.