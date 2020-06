Přední české letecké opravny JOB AIR Technic, sídlící na letišti v Mošnově, aktivně vyhledává nové příležitosti na trhu letecká dopravy, která kvůli koronaviru prochází celosvětovou krizí.

Ilustrační foto. | Foto: JOB AIR Technic

Společnost se již v době pandemie dokázala vypořádat s uzavřenými hranicemi a přijímala letouny do údržby díky využití pronajatých byznys jetů. Tyto letouny přepravovaly posádku letadel zpět na domovské letiště, aniž by vstoupila na území České republiky a musela by proto do karantény.