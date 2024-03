/VIDEO, FOTO/ Kornout s květinami nebo hyacint za fotku zdarma? Pro netradiční akci se rozhodlo květinářství v centru Ostravy. Nevyužité květiny, které se už nehodí pro prodej, nabízí zdarma pro kolemjdoucí před prodejnou. „Lidé na akci reagují moc hezky. Někdy jsou do pár minut pryč,“ říká majitelka květinářství Nedbalky Lenka Vaňková, která se dříve věnovala navrhování zahrad.

Reportáž z ostravského květinářství Nedbalky, 28. února 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Cvrlikající ptáčci, vůně květin a příjemná atmosféra přivítá každého zákazníka v květinářství Nedbalky v ulici Na hradbách v Ostravě. Majitelka Lenka Vaňková s květinářstvím začínala v malém stánku a prodejně na Kuřím rynku, nedaleko současné prodejny. „Začínala jsem s realizacemi zahrad, což bylo vždy mým snem. Bylo hezké je projektovat, ale člověk musel být i u realizac a pracovat. Byla to fyzicky náročná práce a já věděla, že tomu už odzvonilo. U květin jsem ale přesto chtěla zůstat, proto jsem si otevřela květinářství,“ říká floristka.

Květiny od lokálních farmářů a bez chemie

Stánek na Kuřím rynku ale s přicházejícími zakázkami přestal stačit, proto se Nedbalky musely přesunout o kousek vedle, do ulice Na hradbách, a klienti začali přibývat. Už během naší návštěvy se zde vystřídali zákazníci všech věkových kategorií. „Naše květinářství je specifické především stylem vazby květin. Máme ji vzdušnou, rozevlátou, zkrátka takovou, kde je každý květ v kytici vidět. Někteří zákazníci se diví, že máme kytky dražší. Je to ale tím, že je nezaplácáváme levnou zelení, ve které se květy ztratí,“ vysvětluje majitelka Nedbalek.

Obchod se plní květinami od dodavatelů několikrát týdně. V létě ty čerstvé dovážejí každodenně. Od dubna do listopadu se v Nedbalkách prodávají květiny pěstované bez chemie u lokálních farmářů. Ti je ráno ustřihnou a ještě ten den je mohou mít zákazníci ve váze.

Nedbalky se kromě lokálních zdrojů soustředí i na současné trendy, které mezi vázanými květinami panují. V posledních letech se u floristů rozmohl trend využívání eukalyptových listů. „Už nás loni napadlo, že zavedeme Vánoce bez eukalyptu. Ten totiž do českých Vánoc nepatří, ale to bychom byly samy proti sobě, takže jsme ho stejně nabízely,“ říká s úsměvem Vaňková. Nejžádanější květiny se ale mění podle sezóny. Na jaře jsou zde v Nedbalkách kurzu hlavně tulipány, hyacinty nebo narcisy.

Najdou se ale i květiny, ve které nejsou u zákazníků v oblibě. „Karafiát má špatnou pověst spojenou s historií. My je osobně tady máme moc rády a hodně je používáme. Mají nespočet barev a dlouho vydrží čerstvé. Když se zvolí správný tón barvy, tak je kolikrát ani lidé v řezané květině nepoznají,“ říká Vaňková o karafiátech, které na obrovském stole uprostřed květinářství vykukují hned z několika připravených svázaných kytic.

„Kvítka ve výslužbě“

Prostor květinářství není lemovaný pouze čerstvými květinami, ale i nejrůznějšími věnci a vazbami ze sušených květin. Rostliny, které floristky nevyužijí do uvázaných kytic v koši rozhodně neskončí, a to především kvůli udržitelnosti. „Některé kytky usušíme a použijeme je do sušinového aranžmá. Nebo jimi zákazníkům naplníme vlastní vázu, kterou si přinesou,“ říká Vaňková.

Novinkou v květinářství je i nabízení „kvítek ve výslužbě“. Kytky, které nejsou vhodné pro usušení a ve vazbě by zákazníkům už dlouho nevydržely, nabízí květinářství zdarma před vchodem dovnitř. „Napadlo nás, že nevyužité květiny nabídneme zákazníkům před prodejnou zdarma. Raději ať dělají zákazníkům radost, než abychom je vyhodili do koše,“ udává majitelka Nedbalek. Lidé procházející kolem květinářství tak mohou často narazit na papírové kornouty naplněné tulipánky nebo kartonovou ceduli s hyacinty. Z „kvítek ve výslužbě“ byli ale někteří lidé podle majitelky nervózní a nevěděli, jestli si je opravdu mohou vzít zdarma. „Zákazníci na kvítka ve výslužbě reagují moc hezky. Párkrát se uvnitř byli i někteří lidé zeptat, jestli si kytku mohou opravdu vzít,“ dodává floristka.