Otevřenou nechal jen jednu prodejnu, konkrétně v Nádražní ulici.

Floristky se zde střídají vždy po dni, pracovní doba byla omezena na šest hodin. Současný stav označuje Miroslav Krygel jako likvidační. Takový je současný stav ve dvou prodejnách květinářství Bedřiška, které v Ostravě provozuje Miroslav Krygel.

„Samozřejmě jsme hodně osekali objednávky. Namísto devíti druhů růži máme dva, tři. Je to strašné. Jsme rodinné květinářství. Kdybych musel zavřít, bylo by mi pochopitelně líto mých zaměstnankyň, nechci je házet přes palubu. Doufám tedy, že bude připravena nějaká finanční pomoc od státu. A uvidíme, co bude dál,“ konstatuje.