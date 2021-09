Trať číslo 025 z Dolní Lipky do Hanušovic spojuje oblast Orlických hor, Králického Sněžníku a Jeseníků. V prosinci 2011 zde osobní vlaky jezdit přestaly, od února 2013 byl provoz o víkendech obnoven. S mírnými změnami je tomu tak dosud.

Od konce roku 2019 provozuje osobní vlaky soukromá společnost Leo Express.

Trať využívají zejména turisté. V letošním srpnu činila průměrná obsazenost vlaku zhruba sedmnáct cestujících, nárazově se ale objevily i spoje, ve kterých cestovalo přes osmdesát lidí.

„Vzhledem k silné turistické poptávce plánuje Leo Express provoz na trati rozšířit a od roku 2022 jezdit v době letních prázdnin vlakem každý den. Po zbytek roku by zůstal zachován víkendový provoz,“ popsal mluvčí firmy Emil Sedlařík.

Ve všedních dnech by jezdily tři páry spojů s příjezdem do Hanušovic na 10. 14. a 18. hodinu.

„Vlak oproti autobusu umožňuje ve velkém počtu přepravovat jízdní kola nebo lyže a pro turisty je mnohem atraktivnější i díky scenérii,“ dodal.

Hejtman Pardubického kraje zavedení celotýdenního prázdninového provozu osobních vlaků podpořil. Vzhledem k dobré zkušenosti sobotních letních parních jízd, ale také proto, že panuje poptávka po intenzivnější sezonní veřejné dopravě v celé oblasti, která je velmi navštěvovaná.

„Chtěli bychom tímto krokem ulevit silniční dopravě a nabídnout pěším turistům, ale také cykloturistům zajímavou alternativu, kterou železnice bezpochyby představuje. Navíc se samotná trasa řadí mezi unikátní a chtěli bychom ji proto představit co nejširšímu spektru návštěvníků,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s tím, že celotýdenní prázdninový provoz by se měl objevit již v příštím roce.

Trať mezi Červeným a Zlatým Potokem překonává hranici mezi Pardubickým a Olomouckým krajem. Zatímco pro Pardubický kraj by zavedení denního prázdninového provozu neznamenalo vyšší náklady, protože by odobjednal jiné spoje, Olomoucký by musel provoz zadotovat dalšími sto tisíci korunami.

„Olomoucký kraj se touto alternativou bude teprve zabývat,“ řekl k možné změně jízdního řádku náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy Michal Zácha.

Protáhnou troleje?

V železniční dopravě na českomoravském pomezí se nejedná o jedinou možnou změnu. V současnosti jezdí přímé vlaky z Ústí nad Orlicí do Moravského Karlova. Část trasy, po Lichkov, je elektrifikována. Na celé trase však jezdí motoráky.

Pardubický kraj spolu se Správou železnic začíná prověřovat možnost prodloužení elektrifikovaného úseku. Pokud by se „pod dráty“ dostal úsek z Lichkova do Králík, jednalo by se o zhruba osm kilometrů, pokud až do Moravského Karlova, měřil by nově elektrifikovaný úsek sedmnáct a půl kilometru.

Východočeši spolu se Správou železnic záměry pro modernizaci regionálních tratí v příhraničí prověřují v souvislosti se čtyřmi sty miliony korun, které mají být do roku 2027 určeny na tento účel.

„Výhodou pro nás je, že v příhraniční oblasti v rámci celé česko-polské hranice není mnoho konkurenčních projektů. Při jednání s generálním ředitelem Správy železnic jsme se shodli, že má smysl dávat pod trolej co možná nejvíce tratí i kvůli budoucímu nasazení vozidel. Vše je na počátku, ovšem záměr budeme rozvíjet,“ uvedl hejtman Netolický.

Trať z Moravského Karlova však pokračuje dál na území Olomouckého kraje do Štítů, kam osobní vlaky nezajíždí. Nahradily je autobusy.

Štítecký starosta Jiří Vogel by „zadrátování“ trati ocenil až na konečnou.

„Dráty musí přijít až do Štítů. Kvůli dvěma zastávkám nikdo nebude přestupovat na motorák. Dvakrát týdně odsud odjíždějí nákladní vlaky plné dřeva. U nádraží by navíc měla vyrůst ještě jedna firma, která by mohla místo kamionové dopravy využít dopravu po železnici. Už dnes tam máme firmu Klein, do které denně jezdí desítky kamionů. A jednou může přijít doba, že stát bude chtít kamiony převést na koleje,“ řekl pro Mladou frontu Dnes Vogel s tím že celá trať by měla být převedena pod Pardubice.

Z pohledu náměstka Záchy není elektrizace úseku do Štítů obhajitelná.

„V minulosti nebyl zájem cestujících, počet a interval vlaků ani zdaleka významný, aby bylo možné uvažovat o elektrizaci tratě v úseku Králíky - Štíty včetně novostavby prodloužení blíže městu,“ uvedl.

Pozornost Olomouckého kraje se soustřeďuje na elektrizaci tratě Olomouc - Litovel, Bludov - Jeseník a poté Olomouc - Krnov.