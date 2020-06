Slezská Ostrava uspěla v kategorii obcí od deseti tisíc do padesáti tisíc obyvatel. „První místo nám potvrzuje, že odvádíme dobrou práci ve vztahu k našim seniorům a je motivací k dalšímu pokračování,“ uvedl starosta Richard Valeš.

„Ministerstvo ocenilo aktivity, které dlouhodobě děláme pro zlepšení života našich seniorů. Snažíme se je začleňovat do společenského života a vytvářet podmínky pro posílení sociálních kontaktů. Pro zajištění bezpečnosti seniorů spolupracujeme s městskou policií při realizaci bezpečnostních řetízků a panoramatických kukátek v domácnostech a při realizaci preventivních programů,“ doplnil starosta.

V městském obvodu Slezská Ostrava žije zhruba 3850 seniorů nad 65 let, což je 18,7 % z celkového počtu obyvatel. Proto obvod klade důraz na proseniorské aktivity, a to jak v oblasti zajištění potřebných sociálních služeb (domy s pečovatelskou službou, komunitní domy pro seniory), tak i v oblasti nabídky volnočasových aktivit.

Zájezdy či společenské akce

Obvod například zajišťuje senior taxi, setkání s jubilanty na společenském odpoledni se zábavným programem a občerstvením, gratulace jubilantům nad 90 let v jejich domácnostech, ples pro seniory, taneční odpoledne, počítačové kurzy, výtvarné dílny či cvičení.

„Snažíme se nabízet seniorům aktivity, které jim pomáhají, dle jejich vlastního uvážení, smysluplně trávit volný čas,“ podotkla místostarostka Dagmar Macháčková.

Městský obvod pořádá pro seniory také zájezdy, v předchozích letech se podívali do Itálie, Bulharska či Chorvatska. „Organizujeme rovněž zájezdy v rámci České republiky, senioři navštívili například Macochu, Čejkovice, Zaječí a letos v září plánujeme návštěvu Prahy. Myslím si, že tudy vede cesta, senioři nesedí doma, ale aktivně žijí, potkávají se a mají společné zážitky,“ dodala Macháčková.

Slezská Ostrava chce ve zkvalitňování podmínek života seniorů pokračovat, a to v podobě jejich zapojení do společenských akcí, podpory bezbariérových vstupů do veškerých objektů, zlepšení stavu chodníků, rozvozu obědů či bytové výstavby pro seniory.