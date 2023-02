Kiwi.com patří k předním travel-tech společnostem se sídlem v České republice, která celosvětově zaměstnává více než 1500 lidí. Její unikátní algoritmus umožňuje uživatelům vyhledat lepší trasy i ceny, které ostatní vyhledávače nevidí.

Český portál Kiwi.com dobyl nebe. K jeho úspěchu přispěl i evropský projekt

Denně Kiwi.com provede přes 2 miliardy kontrol cen, a pokryje tak 95 procent globální letové nabídky. Na Kiwi.com se denně odehraje přes 100 milionů vyhledávání a prodá se v průměru přes 60 tisíc sedadel.

„Díky tomu, že naše nabídka pokrývá více než 95 % světově dostupných letů, můžeme i regionálnímu letišti, jako je Letiště Ostrava, zajistit spojení s celým světem. Pro pasažéry z regionu je snadno a rychle dostupné a z něj pak v rámci jedné jediné rezervace mohou pokračovat do celého světa,“ okomentoval partnerství Golan Shaked, obchodní ředitel Kiwi.com.

Propagace

Součástí partnerství je také informační kampaň na podporu samotné destinace. Letiště Ostrava tedy figuruje jak na stránkách Kiwi.com, tak na jeho sociálních sítích a v i obsahu pro cestovatele. Takto podporuje nejen cesty z Ostravy do celého světa, ale také přílety do moravskoslezské metropole a láká zahraniční turisty na její architektonické památky i kulturní vyžití s důrazem na proslulé festivaly Beats for Love a Colours of Ostrava.

„Jsme jedno ze dvou letišť v Česku, které má díky spojení s velkým uzlovým letištěm, v našem případě prostřednictvím linky do Varšavy, konektivitu s celým světem. Jsme moc rádi, že Kiwi.com nabízí další nespočet možností cestování z Ostravy a do Ostravy,“ doplnil Juraj Toth, obchodní ředitel Letiště Ostrava. V uplynulých letech se ostravské letiště stalo významnou vstupní branou do Moravskoslezského regionu a jen v posledním roce obsloužilo téměř 290 tisíc pasažérů. „Letecká dostupnost má zásadní význam pro dlouhodobě udržitelný rozvoj regionu a my v něm chceme s podporou našich partnerů i nadále hrát svou roli,“ uzavřel Toth.

"Partnerství Kiwi.com a Letiště Ostrava se bude dále rozvíjet s cílem přivést na letiště více cestujících a podpořit region v rámci dalších marketingových aktivit," dodala závěrem Nina Černá.

* Dříve v tomto roce zahájilo Letiště Ostrava partnerství s Polskými aerolinkami LOT na propojení ostravského a varšavského letiště pětkrát týdně. Cestující z přilehlých regionů České republiky a Slovenska tak mohou létat do Varšavy a odtud přestoupit na další lety LOT do destinací jako New York, Dílí či Tokio.

* Příklady letů v rámci Kiwi.com itineráře: Ostrava - Lisbon, Ostrava - Toronto, Ostrava - Colombo.