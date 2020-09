Letiště Ostrava novou linku oznámilo na sociálních sítích. Po DHL jde o další velkou firmu z oboru, která do Ostravy bude létat. DHL létá pětkrát týdně do Lipska. V Ostravě se tak poprvé objevil letoun ATR42 v nákladní verzi společnosti Swift Air, která pro UPS bude na této trase létat. „Získali jsme jednu z největších logistických společností na světě, a tímto výrazně navýšíme počet přepraveného leteckého carga,“ uvedl obchodní ředitel Letiště Ostrava Stanislav Bujnovský.

Kolín nad Rýnem je hlavním evropským hubem pro UPS, podobně jako Lipsko pro DHL. „Nové spojení Ostravy s evropským hubem UPS v Kolíně nad Rýnem umožní pozdější vyzvednutí zásilky u zákazníka, což představuje významné zlepšení pro podniky na přibližně 4700 poštovních směrovacích číslech,“ uvedl ředitel UPS pro východní Evropu Ufku Akaltan.

Kromě DHL a UPS do Ostravy pravidelně létají nákladní letadla Uzbekistan Airways z Taškentu a Urumči. Zatímco v osobní dopravě mošnovské letiště paběrkuje a nabízí aktuálně jen jedinou pravidelnou linku Ryanairu do Londýna, v nákladní se mu daří. Objem přepraveného nákladu loni stoupl o 54 %, letos lze očekávat ještě větší nárůst. V případě osobní dopravy by měl začít ještě na konci října provoz letecké linky LOT do Varšavy.