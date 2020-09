Již klasicky se poslední týden v září otevírají dveře nízkoprahových zařízení veřejnosti. Do kampaně České asociace streetwork, která akci pořádá už počtrnácté, se letos zapojilo sto dvacet čtyři terénních a nízkoprahových programů. Podle organizátorů se letos ve všem zcela přirozeně odráží covidová situace. Kromě sociálních služeb a poradenství nabízí letos nízkoprahy také pomoc s návratem do školních lavic i distanční výukou.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Salingeru

Letos se dveře široké veřejnosti otevřou od 21. září do 25. září. Návštěvy jsou bezplatné. Kromě nahlédnutí do činnosti a fungování klubů mohou zejména rodiče dětí a teenagerů v rámci bezplatného poradenství získat odborné rady ohledně problémů týkajících se dospívání a vztahů s dětmi. Letos, v ohledu na situaci, se mohou také poradit o návratu dětí do škol a problémů s tím souvisejících.