Nové systémy a hybridní technologie by měly mít menší dopad na životní prostředí. Tandemové pece, které zde byly dosud, budou novými technologiemi nahrazeny a například emise tuhých znečišťujících látek se sníží o 66 % a emise CO2 o více než polovinu.

„Modernizace ocelárny je jádrem plánované transformace Liberty Ostrava. Získání kladného stanoviska k EIA je další významný milník na naší cestě k uhlíkové neutralitě, které chceme dosáhnout v souladu s plánem celé skupiny GFG Alliance do roku 2030. Celkovou transformací chceme huti zajistit větší pružnost a dlouhodobou konkurenceschopnost a udržitelnost s minimálním vlivem výroby na životní prostředí,“ přiblížil plán Pascal Genest, generální ředitel Liberty Ostrava.

V čem modernizace ocelárny spočívá? Především ve výstavbě dvou hybridních pecí, které budou v Evropě prvními tohoto typu. Nahradí současné čtyři tandemové pece se stejnou výrobní kapacitou 3,5 milionu tun oceli ročně. Novou ocelárenskou technologii, která umožní huti využívat větší objem lokálního šrotu, chce huť vybudovat a uvést do provozu do konce roku 2022.

„Důležitou součástí modernizace ocelárny je také připojení k síti velmi vysokého napětí, které nám umožní potenciál hybridní technologie využít naplno a v případě potřeby vyrábět ocel ze sta procent ze šrotu. Příprava připojení je v plném proudu, pracujeme na tom, abychom jej postavili do roku 2025,“ dodal Genest.

Společnost GFG Alliance, kterou vlastní rodina Sanjeeva Gupty, plánuje v průběhu deseti let investovat do rozvoje ostravské hutě celkem 750 milionů eur. Kromě nové modernizace ocelárny bude součástí transformace huti také rozsáhlá modernizace válcoven.

LIBERTY Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize, ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 10 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši více než 20 miliard USD.