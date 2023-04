Omezením dodávek energií hrozí hutnímu gigantu Liberty Ostrava energetická firma Tameh za zpožděné platby, které podle vyjádření mluvčího společnosti Patrika Schobera pro ČTK ohrožují fungování společnosti. Na problémy ostravské huťe upozornily už v úterý Hospodářské noviny (HN).

Znovuobnovení vysoké pece č. 2, která byla dočasně odstavena z důvodu poklesu poptávky v důsledku pandemie koronaviru v Ostravě, 8. září 2020. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Liberty Ostrava, patřící miliardáři Sanjeevu Guptovi, zaznamenává podle HN problémy na evropském trhu s ocelí, což se projevuje při platbách dodavatelům. Liberty již v minulosti se společností Tameh, která je společným majetkem skupiny ArcelorMittal a polského Tauronu, vedla soudní spor.

Společnosti Tameh Czech a Liberty Ostrava uzavřely dohodu o urovnání sporu

"Teď se jedná o cash flow, tedy že Liberty je ve zpoždění s platbami," řekl Schober ČTK s tím, že nemůže komentovat o jakou částku jde, ani o jaký časový úsek po splatnosti se jedná, ale dodal: „Kontrakt je na deset let a je v hodnotě asi devíti miliard korun. Z toho asi vyplývá, kolik to dělá ročně a kolik třeba za měsíc. Je to ale značné zpoždění. Když by to bylo třeba o jeden měsíc, tak nad tím asi každý mávne rukou. Ale teď je to už tak, že to vlastně ohrožuje fungování Tamehu jako takového. Situace je velice vážná, i proto už jsme s tím vyšli i do médií. Pokud se situace nenapraví nějak rozumně a rychle, tak Tameh bude muset omezit dodávky všech energií, které dodává do Liberty," řekl Schober.

Odboráři Liberty Ostrava přivítali majitele troubením a transparenty

Podle HN v současnosti Liberty dluží i dalším dodavatelům. Mzdy zaměstnancům, jak novinářům potvrdil Petr Slanina, zástupce odborů v dozorčí radě, platí. Atmosféra v huti je však neklidná.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. I s dceřinými společnostmi má 6 tisíc zaměstnanců.