Několikaměsíční jednání úspěšně zakončil souhlas Úřadu pro hospodářskou soutěž, který zkoumal podíl BR Group na trhu s výrobky z termoplastů pro automobilový průmysl, a následně úhrada kupní ceny. Za posledních šest let jde již o šestou akvizici skupiny, Linaset je pátá plastikářská fabrika v holdingu.

„Cílem akvizice je další posílení naší Divize automotive, ve které je nyní šest výrobních firem. V době, kdy jsme měli jednu dvě lisovny plastů, zdaleka jsme nemohli být jako dodavatelé tak sebevědomí. Díky akvizici bude nyní skupina schopna poskytnout zákazníkům komplexnější portfolio produktů a především jistotu kvality a zejména stability dodávek, což je aktuálně klíčovým tématem na trhu,“ uvedl výhradní majitel holdingu BR Group Rudolf Bochenek s tím, že firmám ve skupině se také daří lépe zvládat složitější období, než kdyby stály na trhu samostatně.

„Není to tak, že by firmy v potížích fungovaly na úkor těch, kterým se zrovna daří, to by nebylo spravedlivé. Musí si pomoci samy. Ale se silným partnerem po boku to jde lépe, v klidu zůstávají obchodní partneři, banky, více jistoty cítí i zaměstnanci,“ vysvětlil Rudolf Bochenek. Dalším významným argumentem bylo, že koupí Linasetu BR Group omezí případnou konkurenci v oboru a v regionu.