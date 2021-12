Práce v gastronomii nebyla úplně vaším plánem, je to tak? Ano. Po škole jsem odjela dělat doktorát do Prahy a k tomu jsem samozřejmě potřebovala práci. Přes kolegyni v jiném projektu jsem se dozvěděla, že je možnost se přidat do začínajícího týmu české foodpandy, což byl rozvoz jídla. Byli jsme tehdy asi čtyři. Vždycky jsem měla ráda jídlo a moc ráda chodím do restaurací nebo na dobrou kávu, ale ještě na škole jsem si nemyslela, že v této oblasti skončím i pracovně. Mám vystudovaný úplně jiný obor a měla jsem představu, že budu spíše pracovat pro OSN, jezdit po konfliktních oblastech a nastolovat mír. (smích)

Jana Šrámková.Zdroj: se svolením StoryousFoodpanda ale v ČR moc dlouho nevydržela. Vytlačily ji podobné projekty?

Přesně tak. Přistoupili jsme do už rozjetého vlaku, protože už tady bylo Dáme jídlo a JídloTEĎ, to byli silní hráči. Dáme jídlo navíc hodně investovalo do reklamy. Nám se oproti tomu nedařilo z berlínské centrály vyjednat rozpočet na marketing, který by foodpandu dostal do povědomí koncových zákazníků. Globální strategie nám navíc nedovolovala mít ani vlastní vozový park, a tak byla naše nabídka omezena na restaurace, které si byly jídlo schopné rozvážet samy. Foodpandě se pak nedařilo ani na dalších evropských trzích, tak se rozhodli zaměřit na ten asijský a tady skončili.

Od nich jste však později dostala lákavou nabídku, a to odjet na půl roku pracovně na Filipíny. Jaké to bylo pro 26letou, čerstvě vystudovanou ženu?

Okamžitě jsem věděla, že řeknu ano, to říkám obecně každé výzvě. Před odjezdem jsem cítila velké vzrušení, jako před seskokem s padákem. Jako když stojíte ve čtyřech tisících metrech, vysoko nad bílými mraky a připadáte si, že skáčete do šlehačky. Samozřejmě to ale bylo i velmi náročné. Filipínský ostrov Cebu je opravdu krásný, avšak město je dost chudé, nedá se tam chodit pěšky a doprava je šílená. V centru je takové malinké městečko ve městě, a to bylo jediné místo, kde šlo narazit na expaty. Ti ale většinou ani nebyli v mém věku. Bavila jsem se jen se svým týmem, který jsem si musela najmout. Foodpanda v té době stále neměla vlastní logistiku a pokud v Cebu nějaká restaurace nabízela rozvoz, vozil to spíš sám kuchař. Takže nás to velmi limitovalo, expanze se ve městě časem zastavila a pro mě už nemělo smysl tam dále pracovně zůstávat. Celkově to ale byla skvělá zkušenost. Zažila jsem Filipíny v celé své kráse, chodila s místníma na pivo a karaoke do místních chudinských čtvrtí, do kanceláře jezdila lokálním MHD - jeepnees, kde se naskládá i dvacet filipínců, když se snaží, a ochutnala jsem jeden ze světových streetfood bizárů - balot - polovyvinuté kachní embryo. Doufám, že se na Filipíny zase podívám.

Po příjezdu zpět jste ve Storyous začala jako personalistka. Co vás na tuto pozici přivedlo?

To bylo dáno hlavně zkušeností z Filipín. Přijela jsem docela vyčerpaná a říkala si, bych si mohla tentokrát najít něco jistějšího a stabilnějšího, protože jak je obchod zábavný, tak je i náročný. Dokonce jsem i chvíli přemýšlela, že opustím start-upový svět a půjdu někam, kde mě prvně něco naučí, protože Filipíny byly spíše jako vhození do vody. Nakonec jsem ale stejně neodolala a šla rovnou do Storyous. Bavila jsem se s Igorem Třeslínem (CEO / výkonný ředitel Storyous, pozn. red.), že nemám momentálně o obchodní pozici zájem, on zase říkal, že v krátké době budou nabírat zaměstnance a stavět nový tým. Tak jsme se domluvili, že tuhle náborovou výzvu dostanu na starost já. Na této pozici jsem fungovala rok, poté jsem se přesunula do Polska a už jsem zůstala u expanze.

Jako personalistka sice už nepůsobíte, stále si ale vybíráte lidi do svých zahraničních týmů. Vidíte nějaké zásadní rozdíly mezi nabíráním Čechů a cizinců?

Pro mě je největší rozdíl vždy v tom, že v České republice už nějaké povědomí o Storyous je a tím pádem i lidé, kteří se k nám hlásí, projdou takovým přirozeným filtrem - ví, co hledáme. Na novém trhu však o nás neví nikdo a člověk je skoro až zoufalý, protože se hlásí lidé, kteří vůbec neodpovídají tomu, co firma potřebuje. Nejlepší je najít někoho, kdo k nám hodnotově sedí, je šikovný a má okolo sebe dobrý network lidí. Celý tým se tak staví okolo něj. Druhá věc jsou kulturní rozdíly. Když v SaltPay nabíráme zaměstnance pro celou firmu, tak máme několikakolový přijímací proces. V posledním kole je přítomen kulturní ambasador, který zná hodnoty firmy a je schopen poznat, zda je uchazeč kulturně fit nebo ne. Jde o to, že např. Američané se umí skvěle prodat, zatímco Češi se obecně spíše podceňují. Maďaři jsou na tom ještě hůř. Člověk musí očekávat, že ten uchazeč je zhruba o 30 procent lepší, než se prezentuje. Vlastně takový opak Tinderu. Je tedy potřeba, aby byl přítomen i někdo, kdo skrz tyto kulturní zvyky vidí a dokáže posoudit člověka samotného.

Zajímaly by mě také rozdíly mezi firmami. Můžete posoudit, jak rozdílný je pohled na člověka ve start-upu a ve státní firmě?

To bohužel posoudit nemůžu, nikdy jsem ve státním podniku nepracovala. Za nás ale můžu říct, že se vždy snažíme najít nejlepší lidi, protože nám záleží na tom, aby firma rostla. V SaltPay na tom záleží i proto, že firma plánuje jít na burzu. Každý zaměstnanec, který bude ve firmě v prosinci 2021 pracovat na plný úvazek, dostane nárok na akcie. A to nezávisle na jeho pozici. Akcie mají dnes určitou hodnotu a my předpokládáme, že bude růst souběžně s růstem firmy. Je to krásný příklad toho, že zaměstnanci nemají jen ten pocit, že jsou součástí, ale reálně z nich děláme spoluvlastníky firmy a dáváme jim motivaci, aby pomáhali firmě růst. V tom si myslím, že se většinově od státních firem lišíme.

Když se vrátíme zpět k expanzi, ta určitě nemůže být pro člověka, který do nové země jede, nic jednoduchého. Jak se stavíte k častému cestování?

Pamatuju si, že tím jsem se k expanzi dostala. Igor se mě ptal, jestli jsem spokojená a co bych chtěla dělat. Já jen řekla, že ráda cestuju. To jsem nepovažovala za nějak důležité, prostě jsem to zmínila. A pak to časem přišlo, stačilo si říct. Takže to rozhodně jde ruku v ruce s mou vášní pro cestování. Služební cesty ale nejsou dovolená, jak si někdy lidé myslí, zvlášť když je vaší destinací třeba takové Španělsko. A realita také je, že cestování časem zevšední. V tom byl covid dobrý, protože jsem si odvykla a nadšení z cestování se vrátilo.

Z toho mi vyplývá i další otázka. Neměla jste někdy chuť se usadit na jednom místě?

Nemám tu potřebu. V Česku sice cítím, že mám své hnízdo, ale různorodé cestování mě stále baví a naplňuje. Rodiče by možná preferovali, kdybych se už usadila, ale zatím jsem takhle spokojená. (smích) Mě by taková ta každodenní pohodička asi nebrala. Věci a okolnosti se ale mění a pokud bych se chtěla usadit, nebyl by problém se ve firmě domluvit.

Máte nějakou vysněnou destinaci, kam byste se chtěla podívat a zatím se to nepodařilo?

Mám pocit, že už jsem si z každého kousku světa něco zažila. Mám ale oblíbenou zemi, na kterou jsem dokonce i psala bakalářskou práci, a to je Kolumbie. Je to až paradox, že jsem se do ní nikdy nepodívala, i když už jsem pár jiných zemí v latinské Americe procestovala. (smích) Jinak mě také láká výšlap na Pik Lenina, to je za mě velký adrenalin, který miluju. Měli jsme už s kamarády plán, ale ten bohužel zkazil covid.

Jak jste už nakousla, co vy a adrenalin? Vaše práce sama o sobě je dost adrenalinová.

Já nejsem zase takový blázen do adrenalinu, abych musela být na hraně života a smrti. Určitě se do toho netlačím. Spíš se mi zalíbil ten adrenalin na horách, kdy je člověk mimo komfortní zónu, blízko přírodě a hrozně to i stmeluje, pokud jdete se skupinou lidí. Ten nekomfort se najednou stane příjemným. A přesně tak, ten adrenalin, který zažívám v práci, je pro mě akorát. Pro některé lidi je nemyslitelné to, že si třeba jdu v novém městě brzy ráno zaběhat a poznávám tak okolí. Pokaždé jsou překvapení, že se nebojím jít sama a v tomhle mám asi tu hranici trochu posunutou, protože pro mě tohle adrenalin úplně není. Snažím se jen užít si tu destinaci a trochu ji poznat, třeba i tak, že na jídlo jdu zásadně ven, vyzkoušet místní gastro scénu.

Cestujete vůbec někdy i nepracovně? Jezdíte sama na dovolenou?

Sama spíše ne. Radši vyrazím s kamarády podobné nátury. Přeci jen je hezké zážitky sdílet. Vyloženě sama na dovolenou jsem jela snad jen dvakrát. Jednou do Pyrenejí na čtyřdenní přechod, protože jsem si chtěla zažít, jaké to je být pár dní sama v divočině. A podruhé jsem jela na kurz potápění, také do Španělska.

Takže nejste ten typ, který by se jel na dva týdny opalovat na lehátko k moři?

To opravdu ne. Nevím, jestli se to někdy stane, ale nebavilo by mě se opékat na slunci. Byla bych z toho relaxování vyloženě nervózní. (smích) Já jsem spíše pro objevování, parky, hory a aktivní užívání. Možná i proto mě tak moc baví moje práce a ten nekomfort, který s ní občas přichází. Ráda se překonávám.

TEREZA HOMOLOVÁ