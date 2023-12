Vítejte u nového dílu podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny. Jeho záměrem je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem. Dalším hostem je majitel frýdecko-místecké firmy vyrábějící medové dorty Marlenka Gevorg Avetisjan. Jaké byly jeho podnikatelské začátky v cizí zemi? Co nového v medovém portfoliu chystá? A proč se rozhodl i novou továrnu postavit ve Frýdku-Místku?

Další díl podcastu Ostravské ozvěny s hostem Gevorgem Avetisjanem, zakladatelem Marlenky, 29. listopadu 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Zdroj: Deník.czRozrůstající firmu se Gevorg Avetisjan rozhodl přesunout v podstatě pouze přes řeku. Zhruba o dva kilometry. Stávající ruinu, původní Lembergerovu textilku, chce proměnit do několika let. Než se tak stane, rozhodl se areál, jež do té doby sám nevyužije, poskytnout Mirai Navrátilovi jako zázemí pro hudební festival FM City Fest.

FM City Fest se z přádelny bratří Neumannů přestěhuje do Lembergerovy továrny

„Přišel za mnou sám. Říkám mu, že za to nic nechci, jen jestli by mi mohl za tři roky, až budeme slavnostně otevírat nový areál Marlenky, zahrát s kapelou hodinu pro zaměstnance," popsal svůj návrh Avetisjan.

Frontman kapely Mirai však odmítl. Proč? A jak se obě strany nakonec dohodly. Zaposlouchejte se do dalšího dílu Ostravských ozvěn výše.

VIDEO: Medové impérium Marlenka: Příběh sladké ikony z Frýdku-Místku

