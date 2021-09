Marné pokusy o rozlétání osobní dopravy v Ostravě. LOT posouvá návrat

Pravidelná osobní doprava na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově bude až do konce zimního letového řadu v rozsahu dvou letů týdně do Londýna. Obnovení provozu nové linky do Varšavy se naopak odkládá až na jaro.

Odklad vyplýval již z letového řádu LOT Polish Airlines, dnes ho na svých facebookových stránkách oficiálně potvrdilo ostravského letiště. „Vzhledem k nestabilní situaci na leteckém trhu související s očekávanými celoevropskými pandemickými restrikcemi a návazným poklesem poptávky po létání se letecká společnost LOT Polish Airlines rozhodla odložit obnovení letecké linky Ostrava – Varšava. Lety budou v provozu opět od 28. března 2022 s frekvencí 5× týdně,“ uvedlo letiště na svém profilu. OBRAZEM: Obři přilétají do Ostravy. Dny NATO o víkendu budou jiné Přečíst článek › LOT z Ostravy létal s podporou Moravskoslezského kraje, který několik let marně hledá větší využití pro osobní leteckou dopravu. Růst na Mošnově ale zatím zažívá hlavně nákladní doprava. Původně měly lety z Ostravy začít po březnovém přerušení 5. října. Aktuálně z Ostravy létá pravidelně dvakrát týdně Ryanair do Londýna. Přes léto je z letiště ještě spojení do řady prázdninových destinací na charterových letech.

