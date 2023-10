Uvažujete o pořízení fotovoltaické elektrárny? Jaké výhody vám přinese a kolik vás bude taková investice stát? Nejen na tyto otázky jsme se zeptali Martina Palarčíka, generálního ředitele skupiny SolidSun, která patří mezi špičku firem instalující fotovoltaické elektrárny na našem trhu

Martin Palarčík, generální ředitel SolidSun. | Foto: archiv Martina Palarčíka

Kdo je v současné době typický zákazník-zájemce o fotovoltaickou elektrárnu?

Existují dva sektory. Pracovně jim říkáme Business to Customer (B2C) a Business to Business (B2B), což jsou právnické osoby. U nás ve firmě máme oba dva sektory pokryté. Pokud si chce pořídit fotovoltaickou elektrárnu firma, má jiné legislativní a dotační podmínky než koncový zákazník, kterým je běžný klient – řekněme domkař. Segment B2B teď hodně roste, pro firmy je pokrytí energiemi obecně velmi populární a aktuální. Co se týká druhého segmentu, B2C, kde jsou běžní klienti, tam je typický zákazník ve věku mezi 45 až 50 lety. Tedy člověk, který má svůj dům, zaplacenou hypotéku a uvažuje o dalších investicích. Jsou to lidé, kteří už mohou uvažovat o utracení peněz s nějakou návratností a s tím, že opravdu řeší, jak zajistit energo-management domu, ve kterém bydlí. Zjistili také, jaká je jejich spotřeba a jaké má fotovoltaika možnosti.

Jaký užitek zákazníkovi fotovoltaická elektrárna přinese?

My vždycky říkáme, že elektřinu, kterou si vyrobíte sami, vám nikdo nezdraží. Záleží na velikosti elektrárny a jakými komponenty se vybaví. A kolik spotřeby pokryje? To závisí na tom, kolik máte doma spotřebičů. Jestliže například uvažujete o tom, že si budete posílat přetoky takzvaně do boileru, budete si ohřívat vodu. V letním období při slunečném počasí není šance, aby dům spotřeboval veškerou vyrobenou elektřinu, protože tolik spotřebičů doma nemáte. Proto je tam bateriové úložiště, do kterého se přebytky ukládají. Pokud je baterie plná, máte možnost přetoky prodávat, a to i s naší společností. To znamená, že elektrárna vám aktivně umožňuje vydělávat peníze, máte další příjem do rozpočtu. Ale pokud nemáte dodavatele, protože není moc firem, které to nabízejí, tak přebytek pouštíte do sítě zdarma.

Kolik stojí pořízení fotovoltaické elektrárny na rodinný dům?

Velmi bude záležet na tom, jakou velikost elektrárny si můžete dovolit. Nejběžnější velikost se pohybuje od 7,5 do 10 kW výkonu, tam už se ceny podstatně liší. 99 procent fotovoltaických sestav se zásadně montuje s bateriemi, které jejich cenu zvyšují. Ale obecně se bavíme, že průměrná cena fotovoltaické elektrárny na trhu se bude pohybovat kolem 440 nebo 450 tisíc korun, někdy to jde zhruba do půl milionu. Dotace činí zhruba 50 procent a z celkové ceny fotovoltaické elektrárny ji odečítáte. Jsou ještě strukturálně zvýhodněné kraje, které mají dotace ještě malinko vyšší.

Z čeho se skládá fotovoltaická elektrárna?

Skládá se ze tří hlavních komponentů. Jsou to panely, potom takzvaný střídač (neboli měnič), který mění střídavý proud na stejnosměrný, a bateriové úložiště. Pracujeme také na vlastní klientské zóně, kdy k FVE instalujeme řídící jednotku, která nám dává informace nezávisle na tom střídači a jeho aplikaci. Řídící jednotka je náš vlastní komponent a je velmi sofistikovaná, dokáže skvěle řídit energo-management domu. Klientskou zónu neustále zlepšujeme a dáváme do ní další a další informace, které budou pro zákazníka kdykoliv dostupné v takzvaně kapesní podobě – v aplikaci. Klientská zóna v této podobě je něco ojedinělého.

V roce 2021 zaznamenal trh s fotovoltaikou boom. Jak vypadá situace na trhu dnes?

Rok 2021 byl naprosto výjimečný. Poptávka po fotovoltaice byla enormní, protože ceny elektřiny v tu dobu vyletěly neskutečným způsobem – byly desetinásobně vyšší než dnes. Hlavní motivací lidí byla nezávislost na dodavatelích energií, kterou vám fotovoltaika částečně umožní. Dnes, kdy jsou ceny energií relativně nízko a vytvořila se nezávislost na dodávkách ruského plynu, ukazuje se, že i v kombinaci s tím, že v České republice zažíváme ne příliš dobré ekonomické období, poptávka po fotovoltaice logicky do jisté míry ochladla ve srovnání s vysokou poptávkou na podzim 2021 a v roce 2022.

Jak má zájemce o fotovoltaickou elektrárnu postupovat? Uveďme si to na příkladu vaší firmy…

Zákazník si zavolá k nám na takzvané klientské centrum, kde máme velmi dobře vyškolené operátory. Ti od něj převezmou poptávku a okamžitě za ním pošlou obchodně technického zástupce, který posoudí jeho požadavek. Vyhodnotí umístění fotovoltaiky, její výkonnost a co má umět tak, abychom přesně klientovi vyšli vstříc pro řešení takzvaně na míru. Dnes je běžná dodací lhůta od podpisu smlouvy do spuštění elektrárny od tří do čtyř měsíců. Velmi bude záležet na tom, na jaké adrese bydlí. Ten boom byl tak velký, že kapacita distribuční soustavy v ČR nebyla připravena na tak obrovské množství energie generované za pěkného počasí. Proto jsou dokonce u nás místa, kde distribuční sítě připojit fotovoltaiku nemohou, nebo to bude trvat významně delší dobu. Ale my na to máme řešení, protože máme vlastní vývojové centrum a laboratoře, kde testujeme technologie. A vymysleli jsme vlastní patentovaný bezpřetokový rozvaděč. Ten umožňuje připojení FVE i přesto, že distributor řekne, že vás nemůže připojit, protože soustava nezvládne přijmout přetoky vyrobené vaší fotovoltaikou. Když ale díky bezpřetokovému rozvaděči garantujete distributorovi, že z vaší elektrárny nepřeteče do sítě vůbec nic, potom s připojením žádný problém není.

Kolik nainstalovala skupina SolidSun za dobu své existence fotovoltaických elektráren?

Pokrytí máme v celé České republice. Vzhledem k naší desetileté historii máme k dnešnímu datu nainstalovaných přes devět tisíc fotovoltaických elektráren v segmentu pro běžného klienta a stovky megawatt výkonu na polích a střechách nejen v ČR, ale například v Maďarsku nebo Bulharsku.

Na co by si měl dát zájemce o fotovoltaickou elektrárnu při jejím pořízení pozor?

Myslím si, že se to dá přirovnat k nákupu něčeho většího. Když chce člověk vynaložit skoro půl milionu korun, měl by být velmi opatrný, komu zaplatí. Jedna z nejdůležitějších věcí jsou reference. Zeptejte se souseda, kamaráda, kolegy v práci, zda si fotovoltaiku nepořizoval nemá. Osobní zkušenost je k nezaplacení. Důležitá je také historie firmy. My jsme na trhu deset let, což znamená, že jsme si prošli obdobími, kdy byla poptávka nízká a kdy naopak vysoká, a víme, jak je ustát. Díky tomu, že jsme zavedená firma, máme skvělé vztahy s dodavateli a nakupujeme bez prostředníků, což nám umožňuje držet krok s nízkými cenami. V loňském roce přibylo na trhu při tom obrovském boomu zhruba devět set nových subjektů – instalačních firem, které ty zkušenosti neměly. Namontovaly pár elektráren, neodhadly své síly, neznaly tu problematiku a některé z nich už dokonce neexistují.