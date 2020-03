Městská nemocnice Ostrava dnes v 10 hodin dopoledne zprovoznila odběrové místo pro pacienty s podezřením na nákazu koronavirem.

Odběrové místo v Městské nemocnici Ostrava. | Foto: MMO

Odběrové místo bude dnes otevřené od 10 do 16 hodin a nadcházející sobotu a neděli od 8 do 16 hodin. V příštím týdnu bude doba provozu upravena na základě vyhodnocení jeho fungování, s největší pravděpodobností to bude od 8 do 16 hodin.