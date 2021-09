O prodeji tří budov na Masarykově náměstí, které tvoří komplex hotelu Slovan, uvažuje město už dlouhou dobu. Před rokem zveřejnilo leták s informacemi o hotelu. Letos v červenci současný nájemce, společnost Alteris, potvrdil zájem odkoupit nejen hotel, ale také přilehlé obchodní centrum Alkron a objekty současného městského úřadu v Tovární ulici.

„Slíbili jsme našim zaměstnancům, že uděláme cokoli, abychom udrželi hotel v provozu a tudíž i jejich pracovní místa. Financování ubytovacích zařízení tohoto typu banky berou jako riskantní investici. Komplex obchodního centra a hotelu je to lépe profinancovatelný i za lepších podmínek,“ vysvětlil Miloš Lippert ze společnosti Alteris. Aby hotel mohla dále rozvíjet, nabídla firma jednání i o odkupu areálu Tovární.

Současné prostory hotelu mají omezenou kapacitu. Nemůže se tak rozrůstat, ale například ani vybudovat wellness, které je ve čtyřhvězdičkových ubytovacích zařízeních dnes již naprostým standardem.

„Zejména horní patra vedlejšího obchodního centra jsou komerčně velmi těžko využitelná. Velmi dobře by se přitom hodila na rozvoj hotelu, například na masérny, wellness část,“ dodal Miloš Lippert.

Jeseník však hodlá prodat jen samotný hotel.

„Když jsme problematiku projednávali se zastupiteli na pracovních schůzkách, padlo tam, že Alkron prodávat nechceme, ale Slovan ano. Postupujeme v tom, na čem jsme se se zastupiteli předběžně domlouvali,“ řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Radnice neuvažuje ani o prodeji areálu městského úřadu v Tovární ulici, který by měli úředníci výhledově opustit.

„V současnosti uvažujeme, jak s prostorem Tovární naložíme. Budeme to řešit s architektem. Budeme se tím muset zabývat velmi zodpovědně, protože jde o rozsáhlé území v centru města. Zaslouží si důkladné prověření a kvalitní řešení,“ řekl místostarosta Tomáš Vlazlo.

Budovu obchodního centra Alkron spravují Technické služby Jeseník. Podle jejich ředitele Patrika Tomáše Pavlíčka aktuálně žádné nevyužité prostory v obchodním domě nejsou.

„Pouze od 1. října se jedna uvolní po Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, které se stěhuje do větších prostor v téže budově. Jinak je všechno plné,“ řekl.

V Alkronu se nachází několik prodejen, ve vyšších patrech pak zejména kanceláře. Sídlí zde například i coworkingové a mateřské centrum a nově také městská policie. Ta využívá menší prostor v přízemí, v nejvyšším patře pak má zázemí.

„Přestěhování do Alkronu je skok do 21. století. Jedna rovina je bezpečnostní, že jsme šli do středu města. Pro veřejnost je prostředí komfortnější a přívětivější. Co se týká strážníků, pro ženské osazenstvo jsme konečně zajistili vlastní sprchy, sociální zařízení, což v původních prostorách nebylo možné. Technické věci jsou v Alkronu v novotě, takže se zamezí výpadkům, které v minulosti nastávaly,“ ohodnotil nové působiště ředitel Městské policie Jeseník Martin Novotný.