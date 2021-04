Na základě dosavadního vývoje roku management Kofoly potvrdil svůj odhad letošního provozního zisku EBITDA v rozmezí 1,03 – 1,15 miliardy korun.

„Do roku 2020 jsme vstupovali ve velmi dobré obchodní i finanční kondici a se silnými marketingovými plány. Ty se samozřejmě s koronavirovými opatřeními v čele s dlouhodobým uzavřením segmentu gastronomie změnily. K dobrým výsledkům nás tak dovedla velká flexibilita v řízení firmy, přizpůsobení marketingových a obchodních aktivit značek dané situaci i odpovídající nákladová opatření. V Česku a na Slovensku nám také pomohla úspěšná akvizice minerálních vod Ondrášovka a Korunní,“ popisuje vývoj loňského roku Jannis Samaras, generální ředitel Skupiny Kofola.

EBITDA je zkratka pro Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, což se do češtiny překládá jako zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací. Jedná se o ukazatel hrubého zisku s odečtením režijních nákladů společnosti.

Akvizice silné dvojice značek minerálních vod orientovaných především na segment retail měla v loňském roce při uzavření gastronomických provozoven dvojnásob důležitou roli. Stejně jako využití otevření trhu v letním a předvánočním období. „Omezené cestování v období léta bylo pro naši hlavní značku Kofola výhodné. Jsme s ní silní v Česku i na Slovensku a větší koncentrace domácích turistů pro nás znamenala zvýšení spotřeby Kofoly i dalších lokálních značek z našeho portfolia. Celkově jsme tak dosáhli dokonce nejlepšího výsledku letní sezóny v historii firmy,“ dodává Daniel Buryš, generální ředitel společnosti Kofola ČeskoSlovensko.

Stejně jako Skupině Kofola vyšly strategické změny plánů na československém trhu, podařily se jí i kroky ve druhém významném evropském regionu, kde podniká. V regionu Adriatic, který stojí především na vlastních značkách minerálních vod Radenska ze Slovinska a Studenac v Chorvatsku. „V adriatickém regionu jsme také museli razantně měnit původní plány a přizpůsobit naše podnikání nové situaci. Navíc jsme úspěšně rozšířili naše portfolio o značku Oraketa,“ říká Marián Šefčovič, generální ředitel Radenska Adriatic.

Dobré hospodaření celé Skupiny Kofola ve složitém roce 2020 potvrzuje velmi solidní EBITDA marže na úrovni 16,7 %. O výši i načasování výplaty dividendy bude rozhodnuto po ukončení omezení v segmentu HoReCa.

Pokračování projektů v oblasti udržitelnosti

I v roce výrazně ovlivněném pandemií koronaviru pokračovala Kofola ve svých projektech v oblasti udržitelnosti. „Přestože bylo nutné některé projekty pozastavit nebo odložit, v těch, které souvisí s našimi dlouhodobými udržitelnými cíli, jsme se rozhodli pokračovat. Mám radost, že se nám daří dostávat udržitelné uvažování do každodenního chodu firmy,“ popsal strategii v této oblasti Jannis Samaras.

Kofole se loni podařilo získat certifikaci Rajecké doliny, odkud pochází její pramenitá voda Rajec, jako BIO lokality pro volný sběr bylin. „Cílem projektu bylo zajistit ochranu podzemních zdrojů vody. Navázali jsme spolupráci se starosty, zemědělci, lesníky i drobnými pěstiteli, se kterými jsme se společně zavázali k šetrnému zemědělství a ohleduplnému přístupu ke krajině. Spolu s odborníky z naší dceřiné společnosti Leros jsme se zde pustili také do výkupu, pěstování a ručního sběru bylin, které pak používáme při výrobě našich nápojů,“ říká k pilotnímu projektu, který chce Kofola rozvinout i v dalších lokalitách, Jannis Samaras.

Udržitelné iniciativy Skupiny Kofola se ale dotýkají celého životního cyklu výrobků. Tedy nejen surovin, technologie výroby či způsobu dopravy. Zvláštní důraz je kladen na obaly. Cílem je používat co nejméně obalového materiálu a mít všechny jednorázové obaly plně recyklovatelné. Kláštornou Kalcia, která byla jako první československá voda balená do 100% rPETu (recyklovaného plastu), následovala v roce 2020 půllitrová přírodní minerální voda Radenska Naturelle.

„Do roku 2030 je naším cílem být zero waste a dosáhnout uhlíkové neutrality. Část uhlíkové stopy, kterou nelze přímo zredukovat, bychom chtěli offsetovat výsadbou stromů a dalšími zelenými opatřeními,“ doplňuje Jannis Samaras. Ostatně péči o krajinu se Kofola už věnuje. Pod hlavičkou Radenské loni zasadila ve slovinské Pomurnje a v chorvatské Dalmácii na 20.000 stromů. V Rajecké Lesné podpořila výsadbu medonosných stromů a přispěla i k revitalizaci lesů v Moravskoslezském kraji.

Letošní odhadovaná EBITDA má opět překročit jednu miliardu korun

Pro rok 2021 Skupina Kofola avizovala cíl dosáhnout ukazatele EBITDA v rozmezí 1,03 – 1,15 miliardy korun. “Předpokládali jsme, že rok 2021 bude stejně jako rok 2020 plný omezení souvisejících s pandemií koronaviru. Jsme proto opět flexibilní v řízení aktivit i nákladů. Letos však můžeme využívat zkušenosti s loňskými lockdowny. Upravili jsme strukturu nákladů a očekáváme nové synergie z integrace Ondrášovky a Korunní. Snížili jsme i zadluženost tím, že jsme skromnější v investicích," popisuje letošní strategii Martin Pisklák, finanční ředitel Skupiny Kofola.

Prodeje v prvních třech měsících letošního roku byly podle očekávání výrazně poznamenány koronavirovými omezeními. V nich kromě pokračujícího uzavření důležitého segmentu gastronomie přibylo také omezení pohybu obyvatel, což má navíc dopad na segment impulzivních nákupů na čerpacích stanicích či třeba v turistických centrech. Tržby v prvním kvartále klesly ve srovnání s loňským rokem přibližně o 20%.

„Vzhledem k tomu, že v loňském roce byl téměř celý trh první tři měsíce otevřen a nyní je po tuto dobu jeho významná část gastronomie uzavřena, je meziroční srovnání ovlivněno téměř výhradně tímto faktorem. První kvartál je nicméně z pohledu prodeje pro nás vždy objemově nejmenší. Očekáváme, že v průběhu i na konci roku naopak získáme výhodu v otevřeném trhu. Celoročně také budeme hospodařit v režimu přísné nákladové disciplíny. To vše nás vede k přesvědčení, že finančního cíle na úrovni provozního zisku EBITDA ve stanoveném rozmezí 1,03 – 1,15 miliardy korun dosáhneme,“ dodává Martin Pisklák.

O Skupině Kofola



Skupina Kofola je jeden z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů s jedenácti výrobními závody na pěti evropských trzích. Celkově zaměstnává více než 2 000 lidí.



Do produktového portfolia Skupiny v ČeskoSlovensku patří tradiční kolový nápoj s originální recepturou Kofola, pramenitá voda Rajec, minerální voda Kláštorná Kalcia, řada sirupů Jupí, hroznový nápoj Vinea, dětské nápoje Jupík, energetický nápoj Semtex a další tradiční československé značky Chito, Top Topic a Citro Cola. V licenci vyrábí a distribuuje Royal Crown Colu a Oranginu. V únoru roku 2013 se Kofola stala výhradním distributorem značky Evian pro Českou a Slovenskou republiku a v říjnu 2013 oficiálním distributorem tradiční minerální vody z léčivého zdroje Vincentka pro české maloobchody a gastronomii. Od začátku roku 2015 Kofola exkluzivně distribuuje v České republice a na Slovensku produkty společnosti Rauch. Nejnovějšími přírůstky do nápojového portfolia na československém trhu jsou řemeslné cidery a limonády F.H.Prager a tradiční české minerální vody Ondrášovka a Korunní.



Do Skupiny Kofola patří i síť UGO, která v ČeskoSlovensku provozuje Freshbary a Salaterie, dále pak LEROS, tradiční český výrobce směsí z léčivých rostlin. V roce 2017 Kofola koupila polského výrobce ovocných a bylinných produktů Premium Rosa. Poslední akvizicí tohoto voňavého pilíře Skupiny Kofola je společnost Espresso, která už přes dvacet let přináší na český trh nejen špičkovou kávu Café Reserva, ale i prémiové cejlonské čaje Dilmah.



V roce 2015 se členem Skupiny stala slovinská společnost RADENSKA. Portfolio tradičních značek minerálních vod Radenska, ovocných nápojů Ora a Oaza bylo od roku 2016 doplněno o oblíbené chorvatské značky nápojů Nara,a Inka.Společnost RADENSKA je výrobcem a distributorem nápojů Pepsi, Mirinda a 7Up pro slovinský, a od 2016 i chorvatský trh. V roce 2016 Skupina Kofola koupila chorvatského výrobce minerálních vod Studenac.