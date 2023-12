Starosta Krnova Tomáš Hradil na podzim 2021 sice hlasoval pro demolici, ale s těžkým srdcem. „Rozhodně jsme nechtěli ty byty demolovat za každou cenu, když ještě jdou opravit. Byly tam ale velké obavy, že pokud domy prodáme, může tam vzniknout další ghetto, a možná ještě horší. V případě prodeje domů nejdřív potřebujeme pojistky, aby to dopadlo dobře, ať už to koupí kdokoliv,“ doplnil Hradil.

„Bylo by dobré vzít zpět rozhodnutí o demolici z podzimu 2021 a minimálně prověřit zájemce, který má o domy zájem. Možná by se měl provést průzkum trhu, jestli jich bude i více,“ navrhl bývalý místostarosta Krnova Michal Brunclík.

Rekonstrukce i parkování

Investor, kterému město bytové domy prodá, se ve smlouvě musí zavázat k rekonstrukci, zřízení parkovacích stání a splnění požadavků na energetickou náročnost.

Pro režiséra Tomáše Kleina byla lokalita krnovského "Bronxu" ideální, protože pro natáčení Citlivého člověka hledal místo s temnou postapokalyptickou atmosférou. Filmový štáb oprýskané činžáky jen lehce doplnil sprejovanými symboly a nápisy.

Právě tady se natáčely scény, jak z obytňáku se samolepkami z celé Evropy vystupuje zpívající táta David Prachař a slibuje rodince, že dnešním dnem je kočování u konce a začíná normální život. Za ním se sotva vleče máma Tatiana Dyková Vilhelmová, zatímco v omšelém bytě na smrtelné posteli děda Jiří Schmitzer inhaluje kyslík.

Natáčení probíhalo ve stejné době, kdy zastupitelé začali volat po revokaci předchozího usnesení o demolici.

Vzpomínky pamětníků

Natáčení Citlivého člověka nostalgicky sledovala řada Krnovanů, kteří v "Bronxu" Alšova, Vrchlického, Mánesova prožili kus života.

„Bydlela jsem počátkem devadesátek přesně v tom horním bytě, kde se natáčí. Byly to skvělé roky. Nájemné za pár kaček. Sice trochu hlučné a nesmíš si nechat kolo přes noc před barákem, ale prošla tím bytem spousta kamarádů a byli jsme rádi, že sousedi naše večírky neřeší,“ vzpomínala Věrka, když zpovzdálí sledovala filmaře.

„Já jsem tam na adrese Alšova 14 ve druhém patře bydlel od roku 1952 do roku 1976. Byla to tehdy krásná, klidná a velmi přátelská část města. Odpoledne jsme se chodili koupat k řece, v parku se hrával fotbal a starší pánové volejbal. Byly to podnikové byty pro Strojosvit, Varhany, plynárnu a podobně. V sousedních domech na Vrchlického bydleli Řekové, ti byli také v pohodě. Pak tam začali sestěhovávat nepřizpůsobivé a tohle je výsledek. Je mi to líto, jak to dnes vypadá, ale ještě víc by mi vadila demolice,“ uzavřel vzpomínkou Pavel Vranka, který dnes bydlí v Křížové.