/REPORTÁŽ, FOTO, VIDEO/ Pondělí dopoledne, ale na vrcholu Králického Sněžníku je rušno. Posedávají tady desítky turistů. Na vrcholu jasně převažuje polština. Od loňského podzimu sem míří ve velkém turisté, které sem táhne nová rozhledna. Stojí na polské straně vrcholu a stala se pro turisty kontroverzní stavbou.

Ještě před pár lety byl vrchol Králického Sněžníku holý. I tak byl z nadmořské výšky 1424 metrů krásný rozhled jak na českou, tak polskou stranu. Vloni na podzim však byla na Králickém Sněžníku otevřena nová rozhledna, která nahradila původní vyhlídkovou věž zbouranou v 70. letech minulého století.

Původní rozhledna na Králickém Sněžníku, zbouraná v roce 1973Zdroj: archiv

Konstrukce z oceli, skla, laminátu a kamene má třicet metrů. Postavilo ji polské město Stronie Slaskie. Proti výstavbě rozhledny podniklo na české straně kroky několik neziskových organizací, mezi nimi Společnost přátel Jeseníků. Za výstavbu rozhledny padaly dokonce pokuty.

„Výstavba drahé rozhledny na vrcholu bezlesé hory je zcela zbytečná a vede k ničení evropsky chráněné a vzácné přírody,“ upozornila vloni společnost během výstavby rozhledny. Marně. Rozhledna je už hotová a od podzimu volně přístupná turistům.



„Nechápu, proč na takhle krásném vrcholu stavět rozhlednu, když je krásně vidět na všechny strany. O co uvidí lidé víc, když vylezou pár metrů nahoru,“ podotkl turista Karel Pechlák z Hradce Králové, který vyrazil na Králický Sněžník ve všední den.

„Mám tuhle horu rád, chodím sem několikrát za rok. Krásná je Dalimilova rozhledna, tohle je paskvil,“ doplnil starší muž.

Dalimilova rozhledna jako kopie původní rozhledny na Králickém Sněžníku stojí v jihozápadním cípu Rychlebských hor, na vrchu Větrov na Staroměstsku. Otevřena byla loni v létě.

Okolo rozhledny je dřevěná ohrada, okolní porosty obehnalo oplocení, aby turisté neničili vzácnou vegetaci Králického Sněžníku. Cedule upozorňuje, aby se lidé drželi na značených cestách a také na to, že plot v sezoně nahradí dřevěné zábradlí. „Čekali jsme to horší. Rozhledna není úplně ošklivá, během stavby to vypadalo hrůzostrašně. Ale vidět o moc víc než zezdola opravdu není,“ řekla Kateřina Horáková, která na vrchol přišla z české strany se svým přítelem.

Nejkratší cesta na Králický Sněžník vede z polské strany, z českého parkoviště pod Klepáčem je to asi jedenáct kilometrů. Díky nové rozhledně je v sezoně na vrcholu lidí jak na Václaváku.

„Dřív se na Sněžník dostalo jen pár lidí, z nejbližší civilizace je to na vrchol šest kilometrů do pořádného kopce. Pohoří Králického Sněžníku je malé, už tak je pro místní přírodu obrovský zásah pořád se rozrůstající středisko na Dolní Moravě. Je mi z toho všeho úzko,“ svěřil se milovník hor František Černý. Podle něj už chybí jen asfaltka z Polska nebo lanovka.

Turistů rapidně přibývá i na Dolní Moravě, zdejší Stezka v oblacích je z Králického Sněžníku jako na dlani. Ještě před deseti lety to přitom byla zapadlá vesnice pod Králickým Sněžníkem, dnes jí dominuje turistický resort, kam ročně míří návštěvníci po statisících. Novým lákadlem je od loňského roku nejdelší visutý most na světě Sky Bridge 721. Jen ten navštívilo okolo 280 tisíc lidí.

„Otevření Sky Bridge 721 představuje pro celou oblast velkou příležitost. Pozitivní trend návštěvnosti zaznamenali i další subjekty v okolí. Most tedy za první rok provozu zaznamenal zvýšený zájem o turistické cíle také v okolí Králicka, na Hedči i kolem pevnostní oblasti. Tomu jistě posloužila také naučná stezka Most času, která provází návštěvníky mostu na druhé straně horského hřebene,“ vysvětlil Tomáš Drápal, ředitel rozvoje Horského resortu Dolní Morava.

Sdružení cestovního ruchu však chce ve spolupráci se třemi kraji turisty v Jeseníkách a přilehlých pohořích sčítat a regulovat. Cílem je návštěvníky nasměrovat do jiných míst, než jsou nejvytíženější lokality. Do jaké míry se záměr osvědčí, ukážou nadcházející letní měsíce.

Možná se ale také blíží doba tvrdé regulace. Třeba návštěvníci Adršpašských skal si musí vstupenky s rezervací kupovat už pár let.

Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníková