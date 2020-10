Počet ptačích jedinců aktuálně čítá 21 dospělých alexandrů čínských. Voliéra je jednou z největších tohoto druhu v rámci Evropy. Expozice, kterou tito pestří ptáci obývají společně s bažanty zlatými, je situována do míst, kde jsou k vidění i další zástupci fauny i flory Číny.

Rozmnožovací sezóna, která začíná v období mezi dubnem a červnem, letos přinesla ovoce. Během námluv musí samec vyvinout poměrně velké úsilí, aby dominantní partnerku upoutal – přiblíží se opatrně k samici, začne kývat hlavou a zvedá vysoko nohy. Samice následně snáší dvě až čtyři vejce. Inkubace vajec trvá 22 – 24 dnů.

Konkrétně v ostravské zoo se první mláďata alexandrů čínských líhla mezi 30. dubnem a 4. květnem 2020. Mláďata papoušků jsou po vylíhnutí neopeřená a slepá a zcela odkázaná na péči rodičů. Mladému páru se podařilo všechny tři potomky odchovat.

Chovatelé provedli pouze krátké kontrolní vážení. Po dvou měsících vylétli z hnízdní budky plně opeření jedinci velikosti dospělých ptáků. Od těch jsou zatím poměrně dobře rozeznatelní méně jasným zbarvením peří a tmavým zobákem.

Momentálně je k vidění v 26 evropských institucích, v České republice kromě Zoo Ostrava také v Zooparku Chomutov.

K tématu

Alexandr čínský (Psittacula derbiana) patří k nejpestřeji zbarveným alexandrům. Vyskytuje se pouze v horách s vlhkými stálezelenými lesy v Tibetu a v Číně (provincie Sečuán a Jün-nan) a v indických státech Arunáčalpradéš a Ásám. Obývá jehličnaté a smíšené lesy, porosty rododendronů i kulturní krajinu v nadmořských výškách 1 250 až 4 000 m. Jako jeden z mála papoušků vykazuje pohlavní dimorfismus. Dospělí samci se od samic odlišují barvou zobáku – samci mají vrchní část zobáku červenou, spodní černou, samice mají zobák celý černý. Mláďata se podobají samici, mají však kratší ocas. Dospívají ve druhém roce života. Patří mezi koloniální ptáky, kteří v přírodě žijí a rozmnožují se ve skupinách čítajících až 50 jedinců. Živí se hlavně semeny stromů, různými bobulemi, ale zalétá i na pole s obilím a kukuřicí a do ovocných sadů. V Červeném seznamu ohrožených druhů je tento otužilý pestrý papoušek zařazen v kategorii blízko ohrožení (Near Threatened), a to především kvůli kácení starých stromů, které jsou důležité pro jejich hnízdění, a kvůli pytláctví a nelegálnímu obchodu s volně žijícími zvířaty.