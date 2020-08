Rodiče a děti se můžou seznámit s prostory, speciálními pomůckami i učiteli, a zjistit, čím je Montessori Ostrava výjimečná. Málokterá školka dokáže vytvořit takové prostředí, aby se v ní děti cítily stejně dobře jako doma. V Montessori Ostrava se to podařilo. Nejenom, že se těší stále větší oblibě u dětí, ale i u jejich rodičů. Společně neváhají dojíždět i desítky kilometrů.

To je případ maminky čtyřleté Lenky. Během vrcholu pandemie koronaviru zjistila, že se tady naučí v krátké době mnohem víc než v klasické školce, tak svou dceru přihlásila do MŠ Montessori Ostrava, která je od jejich bydliště vzdálená třicet kilometrů. Už po pár dnech v novém prostředí Lenička šokovala maminku svými znalostmi o výročí upálení Jana Husa. Také v angličtině mají děti náskok. Už od dvou let je učí dva aprobovaní rodilí mluvčí.

Děti jsou v Montessori Ostrava opravdu rády. Čtyřletá Zuzanka v neděli pláče doma mamince, protože chce jít do školky. Malý Jirka křičel, protože ze třídy pro změnu nechtěl odejít, i když už byly všechny ostatní děti doma. „Za veškerou radostí se skrývá tvrdá práce i srdečný přístup našich učitelů, kteří svou práci milují a dětem věnují sto procent svého času. U nás ve školce je slyšet smích každý den. Každý z mých kolegů, od školníka, po kuchařku nebo mzdovou účetní, zná každé dítě jménem, a ví, co ho zajímá a s čím si nejraději hraje. Tím se odlišujeme od ostatních,” vysvětluje ředitelka ZŠ a MŠ Montessori Ostrava Tereza Krčíková.

Je zcela běžné, že se dětem věnují paní učitelky ve školní zahradě, kreslí s nimi křídou na chodník nebo společně hrají fotbal. Na své malé svěřence myslí dokonce i na dovolené, odkud jim vozí mušle, se kterými pak dále tvoří. Oslava narozenin je v Montessori Ostrava velkou událostí. Díky špičkovému vybavení školy se může každý všední den proměnit v nevšední, například u bazénku a s obřími bublinami všude okolo.

Další významnou událostí je pak ukončení mateřské školy, které se podobá malé promoci. Dobrou zprávou je pak možnost navázat ve známém prostředí Základní školy Montessori Ostrava.