Skončily totiž v době inflace velmi výhodné termínované vklady, lidé vybírají finance a chtějí je formou rekonstrukce bytu a následného pronájmu zhodnotit. „Proti roku 2023 vidíme nárůst počtu několik let prázdných bytů mířících nyní do pronájmu zhruba o 30 %. Takový nárůst nepamatuji,“ říká Jakub Vysocký ze společnosti Správa investic a nemovitostí (SIAN), jež je největším specialistou na investiční nemovitosti v Moravskoslezském kraji.

O kolik procent by mohla podle analytiků růst cena bytů v Ostravě ročně?

Analytici společnosti SIAN očekávají, že v příštích 10 letech by mohl nájem v Ostravě růst průměrným tempem kolem 5 %. Rychleji se bude zhodnocovat samotná investice do „panelů nebo cihel“. Cena bytů by podle odhadů mohla růst o hodnotu kolem 9 % ročně.

„Na této predikci se shodují prakticky všichni experti na trhu s bydlením. Odhady samozřejmě nepočítají s tak velkými společenskými událostmi jako byl například covid-19 nebo válka na Ukrajině. Osobně se domnívám, že na Ostravsku, které je z hlediska investičních bytů velmi atraktivním regionem, může cena bytů růst ještě rychleji. Zároveň jsem přesvědčený, že pokud stát nezačne trh s nájemním bydlením více regulovat a utahovat šrouby proti zájmům pronajímatelů, počet volných bytů směřujících do pronájmu se může zvyšovat,“ uzavírá Jakub Vysocký.

K tématu

Společnost Správa investic a nemovitostí, s. r. o. je na trhu od roku 2013. Zajišťuje kompletní správu svěřených nemovitostí a servis pro nájemníky. V současné době spravuje na 700 bytových jednotek především v Ostravě, ale také v Opavě nebo Frýdku-Místku a Havířově.