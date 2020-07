Celkem 39 velkoplošných fotografií ze 13 zemí světa ukazují krajinu a přírodu, často i v rámci horských motivů. Nejvíce fotografií pochází ze severu, konkrétně z Islandu, Kanady a Norska.

„Rozhodli jsme se totiž nabídnout vám tímto způsobem cestu do míst, kde teď není úplně snadné se dostat. Právě v době, kdy je situace s cestováním složitá se lidé mohou trochu zastavit, vzpomenout na zážitky z minulých dovolených a rozmyslet si, kam pojedou, až to bude možné. Zkrátka, co budou objevovat, až objeví Českou republiku,“ zmínil při uvedení výstavy starosta Ostravy-Jihu Martin Bednář.

Výstava vznikla i na popud občanů, kteří chtěli do jejich městské části dostat v rámci veřejného prostoru více kultury. „Samotný nápad na veřejnou výstavu vzešel z mé spolupráce s městským obvodem,“ uvedl autor snímků Martin Grobař. „Dlouhodobě pro něj fotím, a když jsem nahlas uvažoval o vhodných exteriérech, bylo mi nabídnuto právě náměstí Ostrava-Jih.“

„Nejde jen o turisticky atraktivní Island. Jednou z mých srdcovek je například Slovinsko, které mnoho Čechů dosud vnímá spíše jako zemi, přes kterou se jede do Chorvatska,“ doplnil Grobař, který už nyní plánuje do budoucna další projekty a pro Ostravu-Jih také vytváří kalendář.

Výstava potrvá až do 28. července 2020.