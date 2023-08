/FOTOGALERIE/ Spíše přes šedesát než pod padesát. Taková je dnešní realita v cenách plzeňského piva nejen v Ostravě. Jako zlatavé zjevení se tak jeví půllitr plzeňského moku za 44 korun v ostravském Pustkovci. Víc se tam však pijí jiná piva – a rovněž za lidové ceny.

Na rovinu přiznává, že plzeňské pivo má ve své hospodě jako okrajové zboží pro fajnšmekry. O to víc je s podivem, že dokáže udržet jeho cenu na dnes nevídaných čtyřiačtyřiceti korunách.

Proč nadsazovat?

Víc se u něj vypije ostravy (za 36 korun, sezonně i desítky za 32 korun) a zejména radegastu (za 37 korun). Žádný monopol, jak si to dnes pivovary v podnicích diktují. Řeč je o Hostinci U Mamy v nejmenším ostravském obvodě Pustkovci. Tradiční podnik z lidí peníze neždímá.

„Přijde nám to takto normální, proč zbytečně nadsazovat? Jsme vesnice ve městě, na plzeň za 55 korun nám tu asi nikdo nepřijde, takto to bereme. A myslím, že se to vyplácí,“ komentuje svou podnikovou politiku provozovatel Hostince U Mamy Roman Sedlák, jemuž se vyplácí vysoký odběr radegastu. Plzeňský pivovar mu tak dává i své stěžejní pivo za výhodnější cenu.

Možné vyšší zisky z dražšího piva mu vynahrazuje vyšší počet hostů mimo období prázdnin, vynášejí také nejrůznější oslavy, kterých v hostinci uspořádá kolem tří za měsíc. To jsou jediné dny, kdy se U Mamy vaří.

Plná hospoda? Jsou prázdniny

„Jsme velká hospoda a máme tu výhodu, že můžeme půl hospody uzavřít pro oslavy a ve druhé polovině uspokojit štamgasty,“ říká provozovatel podniku pro šedesát až sedmdesát lidí, až osmdesát se jich pak vejde na venkovní zahrádku.

„V dnešní době plnou hospodu nemáte, navíc teď o prázdninách. Ale mimo prázdniny se v pátky musejí dělat rezervačky, jinak jistotu místa nemáte,“ říká Roman Sedlák.

Příklady aktuálních cen plzně v dalších vyhlášených podnicích v Ostravě:

Restaurace U Rady (Moravská Ostrava a Přívoz) 57 korun

P.U.O.R. Slezska (Moravská Ostrava a Přívoz) 58 korun

Plzeňská tankovna Viktorka (Poruba) 59 korun

Obživu mu zajišťuje ještě jiná činnost, hospodu otevírá v 15 hodin. Avšak v neděli – pro ty, co nejdou do kostela – už v deset. A ti, co nejdou „na jedno“, mohou posedět do 22 hodin, v pátky a soboty ještě o hodinu déle. Hospodu provozuje Sedlák s partnerkou pátým rokem, v jejich společných začátcích tak prošli covidem, drahými energiemi i všeobecnou inflací a zdražováním surovin.

„Člověk nesmí být náročný. V Pustkovci je více hospod, včetně té vůbec nejstarší v Ostravě, ale pro místní je Máma tradice, nedovedu si představit, že bych jim hospodu zavřel,“ říká dosud poslední provozovatel rodinného podniku, který má od majitelů objektu v nájmu.