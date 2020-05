Vydejte se do míst, kde se v minulosti potulovali zbojníci, nebo na některý ze sedmi turistických okruhů Resortu Valachy. Těšit se tak můžete nejen na krásný zážitek z příjemného pohybu, ale také na nádhernou přírodu CHKO Beskyd s dřevěnými chaloupkami, čistými lesy a stády ovcí na úbočích hor.

Právě hosté Resortu Valachy mají možnost užít si nordic walking opravdu naplno. V okolí najdou řadu turistických tras a několik značených nordic walking okruhů v délce od 7 do 12 kilometrů. Hosté ubytovaní ve Spa hotelu Lanterna a ve Wellness hotelu Horal si k tomu mohou nordic walking hole zdarma půjčit a vyrazit do krásné okolní krajiny.

Nordic walking si získává čím dál více příznivců i u nás. Prospívá zdraví, je účinný, chceme-li zhubnout, a také nás motivuje k pobytu na čerstvém vzduchu. „U nordic walkingu je skvělé, že ho můžou provozovat lidé v jakémkoli věku, i ti méně fyzicky zdatní. A například pro ty, kteří tráví spoustu času sezením u počítačů nebo třeba za volantem, je severská chůze osvědčenou metodou, jak se protáhnout, posílit svalstvo, rozproudit krev a zároveň i osvěžit mysl. A je taky účinný v případě, kdy jste se rozhodli shodit pár přebytečných kil,“ vyjmenovává kladné účinky oblíbené sportovní disciplíny Kristýna Veitová, animátorka a sportovní instruktorka Resortu Valachy.

Po kondiční vycházce můžete v Resortu Valachy ulevit svalům v sauně či při masáži ve wellness centrech. Resort Valachy Velké Karlovice tvoří hotely Spa hotel Lanterna, Wellness Horal, Galik a Pod Javorem a rozkládá se v ChKO Beskydy, v údolí Léskové – jen pár kilometrů od hranice se Slovenskem. Klidnější a komornější Spa hotel Lanterna je určen těm, kdo hledají relaxaci v podobě wellness světa špičkové úrovně. Zároveň jeho zážitková restaurace Vyhlídka uspokojí každého gurmeta. A najdete tady také „valašské moře“ – relaxační centrum ve Wellness hotelu Horal nabízí tři termální bazény se slanou vodou, vyhřívanou až na 36 °C.

Letní dovolená pro aktivní

Pokud toho chcete kolem Velkých Karlovic zažít co nejvíc, vyberte si některý z balíčků Spa hotelu Lanterna. Například ten nazvaný Letní dovolená vypadá takto: Den začnete s jógou pod vedením indického lektora Zyiada. Pak budete relaxovat ve dvou wellness centrech s termálními bazény, saunovým světem se saunovými rituály a kardio fitness. Necháte se hýčkat při exotických masážích od terapeutů z Thajska, Srí Lanky, Filipín, Bali nebo Indie. Vychutnáte si zážitkovou degustační gastronomii i piknik v přírodě s krásným výhledem na okolní přírodu. Vyzkoušíte si golf nebo tenis. Vyrazíte na výlet s holemi na nordic walking, na elektrokole či koloběžce. Naučíte se péct pravé valašské frgály na oblíbených Kurzech pečení frgálů a večer si dáte lahodný drink ve vyhlášeném Cocktail baru Lanterna.

K TÉMATU

Nordic walking po zajímavostech Beskyd



1. Turistické okruhy Resortu Valachy jsou názorně značené, provedou vás krásným okolím a bezpečně vás zavedou zpět do výchozího bodu. I při pomalejším tempu chůze vám přitom nezaberou více než půl dne. Každý z okruhů stojí za vyzkoušení a je něčím unikátní: vydat se můžete třeba do Pralesa Razula s původním jedlo-bukovým porostem a řadou chráněných rostlinných druhů, kolem typických valašských roubenek a pastvin plných ovcí, k rozhledně Miloňová, kolem které rostou vzácné vstavače, nebo na horu Soláň opředenou pověstmi. Míjet budete řadu studánek a lesů plných hub. Některé z tras se pak napojují na krásné hřebenovky, jako je trasa Bumbálka – hřeben Javorníků nebo trasa Třeštík – Soláň.



2. Fotostezka Valachy nadchne milovníky fotografování, protože vás zavede na ta nejzajímavější místa v okolí Velkých Karlovic. Na 12 zastaveních s tipy a radami, jak během výletu co nejlépe zvěčnit krásy přírody, objevíte fotogenická zákoutí i dominanty Beskyd.



3. Vzhůru na rozhledny: Krásné vyhlídkové trasy na vás čekají, když se vydáte k několika místním rozhlednám – Miloňová, Sůkenická a Ztracenec. K Miloňové (846 m n. m.) na stejnojmenném vrchu dojdete po zeleném turistickém okruhu, který začíná v údolí Léskové, a procházku si můžete zpestřit zastávkou na Fotostezce Valachy. Rozhledna Sůkenická stojí na vrchu Čartak, v nadmořské výšce 953 m n. m., u hraničního přechodu Bumbálka, a nabízí krásný výhled na Beskydy, hřeben Javorníků, Malou a Velkou Fatru a za příznivé viditelnosti také na Tatry. Dřevěná rozhledna Ztracenec není přístupná, ale krásný rozhled je i z jejího úpatí a procházka po hřebenu Javorníků k česko-slovenské hranici rozhodně stojí za to.