Nikde nikdo

V současné době se zde nepohybuje prakticky vůbec nikdo a ani stopy po bezdomovcích či pijácích tu nejsou.

„Po tmě chodit nahoru po těch schodech k Bille ale není zrovna nejpříjemnější,“ popisuje skupina studentek nejjednodušší způsob, jak se od vlaku dostat nahoru na sídliště. Pokud si ovšem člověk nevybere jít po ulicích Nádražní či Jamnické, což je každopádně dále.

Shora od Těšínské a Slezské ulice už jde zpoza plotu vidět, že se něco děje – právě tady má vzniknout nový bulvár vedoucí přímo k nádraží. Zatím je tady oznámení, že se staví budova pro strážníky a všude kolem je suť.

„Škoda, že to město nenapadlo dříve, bude to fajn zkratka,“ míní místní, kteří doufají v zachování historických průmyslových budov včetně bývalé elektrárny (jak hlásá nápis na jednom z objektů).

K supermarketu Billa

Na šířku bude mít schodiště zhruba 20 metrů a překonávat bude asi 8metrový výškový rozdíl. Zasazeno má být do v současnosti nevzhledného a nevyužitého svahu, který lidé o kus dál od budoucího umístění nového schodiště překonávají po kovových schodech vedoucích k supermarketu Billa.

„Celý ten břeh bude po obou stranách upraven a bude mít téměř prvky arboreta. Tím, že se ten vstup na bulvár od nádraží otevře, zjemní se. Bude lákat k tomu, aby tam člověk šel a měl až povznášející pocit, protože půjde o kultivované prostředí veřejného prostoru. Předpokládáme, že v roce 2023 až 2024 bychom mohli začít se samotnými pracemi,“ uvedl náměstek primátora pro investice a finance Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Proměna areálu v novou městskou čtvrť navazuje na memorandum o spolupráci, které město v roce 2016 uzavřelo se společností Slezan Holding, vlastníkem a správcem areálů. Memorandum zajišťuje, že nebude nijak dotčena žádná historicky hodnotná industriální stavba.

„My budeme zajišťovat to, že pro tu realizaci poskytujeme pozemky, které jsou nutné. A zajišťujeme i to, že dodáváme nějakou projektovou dokumentaci a do budoucna bychom měli pozemky, kterých se to týká, v tom rozsahu potřebném převádět městu darem," vysvětlil předseda představenstva Slezan Holding Jiří Karásek.

Proměna oblasti začala již loni zahájením rekonstrukce bývalé textilní školy. Bude v ní nové sídlo městské policie a přestupkové oddělení magistrátu. Soukromý investor má v plánu výstavbu tří bytových domů a polyfunkčního objektu. Vzniknout má také malé náměstí s restaurací a minipivovarem v původní elektrocentrále.

Otázka parkování

„Řeší se také otázka parkování a po všech úpravách, které budou, v koncovém stavu by mělo přibýt asi 150 nových parkovacích míst. Což je dobrá zpráva pro bydlící na Slezské a v okolí," dodal náměstek primátora Jiří Kajzar.

Město v souladu s memorandem postupně navrací do života a do urbanistické struktury města všechny zanedbané slezanské areály. Obnovená industriální architektura má být součástí vzhledu a trvalou značkou Frýdku-Místku.