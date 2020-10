Moravskoslezský kraj má v plánu celkovou obnovu radkovské aleje dokončit v nejbližších letech. „Radkovská alej bývala svého času skvostnou branou mezi radkovským kostelem a zámkem v Dubové. Vysloužila si dokonce statut významného krajinného prvku, skoro dvě stě let lemuje silnici o dodává jí zvláštní kouzlo. Původní stromy ovšem dožívají, jsou značně postižené nutnými ořezy, navíc rostou velmi blízko u cesty, což nevyhovuje dnešním parametrům. Jsem moc rád, že se nám před necelými třemi roky podařilo shodnout s obcí Radkov, spolkem Arnikou a silničáři na nejvhodnějším řešení,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

V roce 2018 kraj při příležitosti sta let od vzniku republiky vysadil prvních 18 stromků, vloni bylo k výročí 30 let od sametové revoluce vysazeno 30 sazenic, letos přibylo dalších 20.

Nové lípy jsou z bezpečnostních důvodů umístěné dále od cesty. V budoucnu tak nebudou dopravou jako doposud trpět koruny stromů a kořenový systém bude mít více potřebného prostoru. Staré stromy, u kterých je to možné, se nechají dále „dožít“. Byl vytvořen i plán údržby, podle kterého bude Správa silnic Moravskoslezského kraje staré stromy vhodně ošetřovat.

„Stejně jako v předchozích letech sadíme lípy velkolisté, které se mohou dožít i několika stovek let. Obnovu aleje, navíc v Den české státnosti, vnímám jako výraz úcty k tradicím a hodnotám našeho kraje i národa. Ke kompletní obnově aleje nám ještě chybí vysadit posledních zhruba třicet stromů. Moravskoslezský kraj udělá maximum pro to, aby byla alej co nejdříve dokončená,“ dodal hejtman kraje Ivo Vondrák.

Letošní výsadba lip bude opět zahrnuta do kampaně Česko sází budoucnost. Na výzvu Ministerstva životního prostředí ČR, Nadace partnerství a dalších organizací by mělo být do pěti let v Čechách a na Moravě vysázeno 10 milionů stromů.

Obnova radkovské aleje vyšla Moravskoslezský kraj zatím na necelého půl milionu korun. Sazenice a výsadba 68 stromků přišla celkově na 476 tisíc korun, za plán péče o stávající alej kraj zaplatil 22 tisíc korun.

K tématu

Unikátní lipová alej, která je registrována jako významný krajinný prvek, byla údajně vysázena v roce 1826 jako doprovodná zeleň ke kočárové cestě, která vedla od kostela v Radkově až k zámku v Dubové. Dvě řady stromů po stranách cesty, jež byly nasměrovány přesně na osu hlavního vstupu do zámecké budovy, jsou příkladem tradice zakládání výsadeb kolem cest mající svůj původ u Karla IV. Stromy jsou unikátní nejen svým věkem, některé jsou staré bezmála 200 let, ale především svým jedinečným historickým způsobem výsadby a péče. Mladé lípy byly předpěstovány pravděpodobně v místním zámeckém statku a vysázeny neobvyklým způsobem - dva i tři kmínky těsně vedle sebe, aby se srostly v jeden.