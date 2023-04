Pařížské přírodovědné muzeum řadu let pořádá oceánské vědecké expedice do nejrůznějších koutů světa. Mezi jejich účastníky nechybějí špičkoví odborníci na dílčí skupiny živočichů. Pravidelně je mezi pozvanými také profesor Zdeněk Ďuriš z katedry biologie a ekologie PřF OU. Spolu se svými studenty se tak v rámci expedic vydal na Papuu-Novou Guineu, Martinik, Korsiku nebo do Nové Kaledonie.