Přijíždět zde mohou pacienti, kterým vyšetření přítomnosti nového typu koronaviru indikoval lékař či hygienik a také lidé, kteří mají zájem nechat se otestovat jako samoplátci. Vznik nového odběrového místa je reakcí na neustále rostoucí poptávku po laboratorních vyšetřeních.

„Na stanovišti budou v první fázi prováděny jen stěry z nosohltanu pro laboratorní vyšetření metodou PCR. Pro první dny počítáme s kapacitou okolo 50 odběrů denně. Postupně ji budeme v případě potřeby navyšovat a doplníme služby o odběry kapilární krve pro tzv. Rychlotesty,“ uvedla členka představenstva společnosti AGEL Miroslava Sumková.

„Pacienti, kteří navštíví odběrové místo a zanechají na sebe telefonický kontakt, obdrží výsledek testu SMS zprávou,“ doplnila Sumková.

Indikované pacienty bude k odběru objednávat na vybraný čas přímo personál odběrového místa na základě doručeného seznamu z objednávkového systému Moravskoslezského kraje a UZIS. I samoplátci se musí předem objednat, a to prostřednictví bezplatné telefonní linky 800 700 701.

„Pro samoplátce máme vyčleněn odběrový čas každý všední den od 15.00 do 16.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. Cena vyšetření je 3000 korun a výsledek dodáme do druhého dne,“ upřesnil obchodní ředitel laboratoří AGELLAB Tomáš Hájek.

Vzorky budou vyšetřovány na moderním vysokokapacitním přístroji Cobas 6800, který byl ve vítkovických laboratořích včera spuštěn do ostrého provozu.

Nové odběrové místo funguje jako drive-through průjezdové stanoviště, obslouženi zde budou pouze lidé přijíždějící v automobilu. Odběry budou probíhat každý všední den od 8.00 do 16.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.