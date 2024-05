Soutěž Sustainability Impact Awards se koná od roku 2022 a hodnotí přínos partnerských projektů společnosti v oblasti dekarbonizace vlastních provozů i mimo ně. Vyhlášení letošního slavnostního finále se uskutečnilo 3. dubna v rámci Innovation Summitu v Paříži. Titul globální vítěz získalo celkem dvanáct partnerů Schneider Electric, a to v kategoriích: Přínos pro mou společnost, Přínos pro mé zákazníky a Přínos pro mou společnost v kategorii velkých a středních dodavatelů. Do finále postoupilo celkem sto zástupců z celého světa včetně vítěze národního kola z Česka, kterým se stal inovační polygon CEETe VŠB-TUO.

O společnosti Schneider Electric

