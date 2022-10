Takto drtí ceny energií kluby i divadla v Ostravě. Divadlo Mír přišlo s řešením

„Je těžké určit, co přesně barefootová obuv je. Jsou asi tři základní ukazatele – bota musí být stejně tlustá v celé délce, nemá tedy sebemenší podpatek. Měla by mít rovněž anatomický tvar podle nohy, nikdy tedy není zúžená ve špičce. A měla by být dostatečně flexibilní, tedy bez tvrdé podrážky, byť různí výrobci dělají podrážku různě tlustou,“ vysvětluje princip barefootové obuvi spolumajitel prodejny Radim Komender.

Lidé zjišťují, co je barefoot

S manželkou ji provozují už přes dva a půl roku, předtím sedm let sídlili na jiném místě. „Většina zákazníků nás už zná a jdou cíleně pro barefootové boty. V nové prodejně máme i nové zkušenosti. Zastaví se lidé, kteří jdou do kina, kavárny. Podívají se k nám, a když boty vyzkoušejí, většinou s nimi i odcházejí,“ popisuje Komender skupinu lidí, kteří nevědí, co je barefoot, ale brzy na tento styl obouvání nedají dopustit.

Jednoznačnou výhodou je podle něj pohodlí. Doporučuje botu vyzkoušet nejlépe v přírodě, na pevných površích podle něj paradoxně chvíli může trvat, než si noha na pohodlí zvykne. Barefootovou obuv rodiče kupují hlavně dětem. „Dětské obuvi prodáme asi osmdesát procent, dospělých však přibývá. V září jsme byli na tržbách, co jindy za celý rok,“ těší spolumajitele prosperující prodejny.

O zdraví už dbají i muži

Na celkové zdraví jedince pak myslí paní Ludmila Pavlíková ve svém bylinkářství u Sýkorova mostu. Bylinkám se věnuje přes dvacet let, stávající prodejnu má přes šest let. A může tak soudit, že o sebe a své zdraví lidé dbají daleko víc než dřív. „Nejlepší zákazník je spokojený zákazník. Před 10 až 15 lety jste tu třeba skoro nepotkali muže, pro bylinky si chodily hlavně ženy. Neříkám, že je to nyní půl napůl, ale už i muže více zajímá, co jedí, nebo se třeba ptají, který orgán zrovna posilovat, to je takové pěkné,“ usmívá se Ludmila Pavlíková.

Pamatuje si zákazníky, kteří chodívali ještě s rodiči, i ty, co ještě ani nebyli na světě. „Přestože klasickým zákazníkem, a nejen mým, ale třeba i zdravé výživy, je žena kolem čtyřicítky – a starší, chodívají i mladí a muži. Je čím dál rozšířenější, že je dobré se o své tělo starat. A lidé o sebe rozhodně více dbají než dřív,“ soudí bylinkářka, podle níž má odvětví na trhu své pevné místo.

Každý svého zdraví pánem

„Člověka totiž vyjde mnohem dráž, když je nemocný. Někdy sice dostane antibiotika zdarma, ale je na nemocenské, přichází o peníze, je unavený a vyčerpaný, nehledě na to, co je pro jeho tělo zdravější. V součtu je levnější si jít něco koupit preventivně a pro své tělo něco udělat, byť to něco stojí, ale nakonec je to mnohdy levnější. Člověk si sám rozhoduje, jestli bude zdravý nebo nemocný, za to nemůže ani koronavirus, ani Fiala,“ pousmívá se bylinkářka nad na vše si stěžujícím národem.

Kvůli ochlazení se jí v bylinkářství dnes běžce tvoří fronty, přestože personálně má prodejnu velmi zajištěnou. „Ano, zvyšuje se počet zákazníků, kteří reagují na ochlazení, a přes léto si na bylinky tolik nevzpomenou. Nyní chodí pro lípu, bez, bylinky na nachlazení. Hodně se prodávají také směsi – na ledviny, na játra. Ti, co si čaj nevaří, berou hodně kapky. Mastičky jsou spíše doplněk,“ představuje paní Ludmila sortiment čítající třeba i léčivé kameny a minerály.

Zdravý mazlíček, spokojený páníček

Prodejci v centru Ostravy ale myslí i na zdraví svých čtyřnohých mazlíčků – především psů a primárně v prodejně Dogbarf. Řídí se tam heslem, že pes není popelnice. „Soustředíme se na stravu, primárně maso v syrovém stavu, která je pro psy zdravá. Základ tvoří většinou tepelně neupravená potrava a kosti. Jde o to krmit psy tím, co by přirozeně jedli, kdyby je nechovali lidé,“ vysvětluje pointu majitelka Dogbarf Alena Horáková, podle níž je takto stravovaný pes zdravější, netrpí tolik nemocemi a alergiemi.

Sama to má odzkoušené. Pořídili si s partnerem fenu, které byla diagnostikována řada alergií, u veterináře strávili dlouhé hodiny a nechali spoustu peněz. Nyní má díky barf krmení zdravého mazlíčka – a přátelé také. „Zejména dnes, kdy je plemen nepřeberné množství a psi jsou vinou přešlechtění mnohdy degenerovaní, nemocní a alergičtí, je barfování cestou, která je schopna některé neduhy dlouhodobým krmením eliminovat,“ doporučuje Horáková, podotýká však, že na veterináře si nehraje.

Od otevření prodejny před rokem a půl je stále vzrůstající počet zákazníků určitým signálem, že na tom však něco bude. Lidé mnohdy berou mazlíčky s sebou, v prodejně jsou vítáni. Sami si mnohdy vyberou, co jim chutná nejvíce. „Základem je zamrazené maso, velkou část sortimentu tvoří i pamlsky, ryby, nechybí samozřejmě granule, ale zastudena lisované, které jsou zdravější, bez chemie a s velkým podílem masa,“ přibližuje majitelka zdravé psí prodejny. „Není to jako dříve, kdy byl pes účelově chovaný – hlídal stádo ovcí nebo ležel přivázaný u boudy. U lidí si získává stále větší oblibu, pro mnohé jsou plnohodnotnými členy rodiny. A ta se k nim tak chová a chce jim dopřát to nejlepší,“ říká milovnice zvířat.