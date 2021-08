Aby řidič projel Petrovickou nebo Hlubčickou ulicí z jednoho konce na druhý, musí „opustit Krnov“, kde je rychlost v obci omezená padesátkou. Průsečníkové křižovatky s obchvatem, kde se auta řítí devadesátkou? Starosta konzultoval bezpečnost průsečíkových křižovatek s dopravním expertem ČVUT. Ten obavy Krnovanů potvrdil. Doporučil co nejdřív nový obchvat přestavět na kruhové objezdy.

Obchvat Hlubčák rozdělil i stmelil

V hospodě Na špici v Hlučické ulici si můžete objednat tričko "Hlubčák City - ani obchvat nás nerozdělí." Obyvatelé předměstí u hranic, kterému se říká Hlubčák, se těžko smiřují s novou situací.

Obchvat je odřízl od zbytku Krnova po stavební stránce, a nyní také nové dopravní značky deklarují, že Hlubčák už není součást Krnova.

Na přiloženém videu můžete vidět, jak zástupci ŘSD v roce 2015 vysvětlovali veřejnosti přednosti obchvatu Krnova:

Zdroj: DENÍK / Fidel Kuba

„Tak to už jsme asi v Polsku. Myslela jsem, že bydlím v Krnově. Mám to i v občance,“ žertovali na diskusním fóru Hlubčák City. Podle nového dopravního značení Krnov končí a začíná u Kofoly. Značky informují o názvu obce a současně určují nejvyšší povolenou rychlost. Znamená to, že „mimo Krnov“ na mostě přes řeku Opavici už mohou řidiči jezdit devadesátkou?

Krnov 19 km? Snad jen omyl

Ještě víc se divili Krnované z Petrovické ulice, když jim nové dopravní značky poskytly informaci, že Krnov je od nich vzdálený 19 kilometrů.

„Chybné dopravní značení na Petrovické (Krnov 19 km) už jsme reklamovali ve zhotovitelské firmě. Je to v řešení,“ ujistil starosta Krnova Tomáš Hradil, který sám bydlí v lokalitě Petrovické ulice. Všichni sousedé doufají, že dopravní značka byl opravdu jen omyl, a nikoliv vážně míněný pokus o nové dopravní spojení Petrovické ulice se zbytkem Krnova.

Starosta s obchvatem nesouhlasil

Starosta Krnova Tomáš Hradil zdůraznil, že stavbu obchvatu nerealizuje město, ale stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ŘSD. Stavební povolení bylo vydáno před deseti lety. Město mohlo záměr připomínkovat jen do roku 2011, takže viníky současných problémů je nutné hledat několik volebních období nazpět. První vizualizace obchvatu ŘSD poskytlo krnovským zastupitelům a občanům až v roce 2015.

„Křižovatky obchvatu s Hlubčickou a Petrovickou ulicí považuji za nebezpečné a je to taky jeden z důvodů proč jsem byl ještě v minulém zastupitelstvu jedním z mála, kteří s výstavbou obchvatu nesouhlasili. Byť už podobu křižovatek před dokončením obchvatu nezměníme, nesedíme se založenýma rukama,“ shrnul starosta Krnova Tomáš Hradil svůj postoj k obchvatu.

Zastupitelstvo jednohlasně pro

V roce 1999 krnovské zastupitelstvo trasu a podobu obchvatu schválilo jednohlasně. Občané, kteří obchvat kritizovali a podepisovali petice, nenašli jediného zastupitele, který by prosazoval jejich požadavky.

Zastupitelé ODS, ČSSD i KDU-ČSL sice věděli o chybách v projektu, ale hlasovali podle principu: „Lepší špatný obchvat než žádný“.

Zastupitelé byli přesvědčeni, že pokud by požadovali změny projektu, ŘSD zastaví přípravné práce a obchvat Krnova nepostaví. Tehdy v okrese Bruntál ještě nebyly kruhové objezdy, takže zastupitelé si nedokázali představit, že existují také bezpečnější křižovatky.

Současné vedení města od počátku usiluje o drobná zlepšení. Požaduje informovanost občanů, přístup a parkování zahrádkářů, pomoc zaslepené Chomýži, chybějící zeleň, nahrazení betonových stěn hliníkem, podchod pod Chomýžskou ulicí a podobné drobnosti.

Expert: zkuste provizorní kruháče

Starosta Krnova Tomáš Hradil v červenci jednal s dopravním expertem Ústavu dopravních systémů ČVUT Jiřím Čárským.

„Potvrdil mi, že křižovatky obchvatu s Hlubčickou a Petrovickou opravdu mohou být nebezpečné vzhledem k očekávanému velkému provozu z vedlejších silnic. Přišel s myšlenkou, že bychom měli usilovat o zřízení provizorních kruhových objezdů prakticky už od spuštění obchvatu. A my to opravdu zkusíme. Expertní tým pana doktora Čárského nám zpracuje návrh. Půjdeme s ním a řadou argumentů za investorem, krajským úřadem, dopravním inspektorátem PČR. Pokud neuspějeme, začneme okamžitě s měřením intenzity dopravy v jednotlivých směrech u obou křižovatek, abychom měli ještě lepší argumenty. Nebudeme zkrátka čekat se založenýma rukama, až se stane vážná dopravní nehoda,“ ujistil obyvatele Krnova Tomáš Hradil s tím, že následně hodlá usilovat o přebudování křižovatek na kruhové objezdy trvalé.