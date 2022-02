Jací jsou dnešní žáci, kteří mají o studium na gymnáziu zájem? Je s podivem, jak se dnešní deváťáci proměnili. I jejich rodiče. Ti pomohou svému dítěti často už v osmé třídě začít hledat vhodnou střední školu, pomáhají sbírat informace, ale rozhodnutí nechávají často na dětech samotných. Ty pak chodí do školy více motivované, protože je to jejich škola, kterou si sami vybraly. Máme takových spokojených žáků celkem hodně – mluvíme s nimi o tom a jsou přesvědčeni, že si vybrali dobře.

Co vlastně hledali ti, kteří si zvolili právě Hello?

Školu, která je bude respektovat. Která bude moderní, vymazlená, škola, kde se budou cítit dobře. Oceňují naše učitele, se kterými se dá o všem mluvit, kteří jsou trpěliví, féroví, dobří ve svých oborech a mají jasně nastavená pravidla. Vyhovuje jim menší počet žáků ve třídě, akce, které škola pořádá, Erasmus cesty do zahraničí, kroužky, prospěchové stipendium, kterým si za dobré známky vylepšují svůj rozpočet. Vyhovuje jim to, že je všichni učitelé znají jménem a ví, v čem jsou dobří.

MMIT třída, to je ale úplná novinka na trhu…

Je a firmy na absolventy s takovým zaměřením jen čekají. Na absolventy se všeobecným vzděláním, specializované na oblast uživatelského IT, s širokou škálou dovedností a soft skills, tedy jemnými dovednostmi. Mladý člověk, který se umí vyjadřovat, komunikuje, zná algoritmy, umí prezentovat své výstupy, s moderními technologiemi je jedna ruka, umí analyzovat data, postavit základní business plán, orientuje se v projektovém řízení, dokáže pracovat v týmu, je zvyklý organizovat. To je mladý člověk, který bude na pracovním trhu vítaný v mnoha oborech. Navíc umí fotit, stříhat, točit, orientuje se v médiích, ovládá velmi dobře excel, dokáže navrhnout webové stránky, zná grafické programy, zkusil si práci s drony, nahlédl do běžných gymnaziálních předmětů očima moderních technologií. A na kontě má několik ročníkových projektů, možná i velký projekt, který obhájil u maturity, je jazykově vybaven – to není dneska málo.To zní dobře a velmi prakticky. To všechno lze v rámci výuky stihnout?Samozřejmě. Když výstupy nastavíte smysluplně, zjistíte, kolik věcí je propojeno, jak jedno souvisí s druhým. Získaná dovednost v hodině výtvarky (práce s fotkou v grafickém programu), je zúročena v biologii (makrofotografie, tvorba digitálního herbáře), která je zase propojena s chemií (dobarvování vzorků pod mikroskopem) a pochopitelně vše je navázáno na IT. Moderní čeština může být zaměřena na komunikační dovednosti, schopnosti prezentace, v zeměpise můžete tvořit storymaps – mapu s příběhem.

No a matematika?

Ten nejvyšší a nejužitečnější excel se přímo nabízí. Studenti ihned vidí využití, propojení, škola jim dává smysl. A to se nebavím o speciálních předmětech a seminářích, které běžná gymnázia nemají.

Můžete některé vyjmenovat?

Marketingová komunikace, tvůrčí psaní, moderátorský seminář, audio tvorba a rozhlasová tvorba, kyberbezpečnost, 3D tisk, moderní média, projektové řízení, algoritmické myšlení. Koketujeme s e-sportem. Nabídka je nyní v procesu.Jaké uplatnění najde absolvent MMIT po maturitě?Může jít na vysokou školu, do zahraničí, anebo rovnou do praxe. Má dovednosti, které se stanou dobrým základem pro další rozvoj a specializaci. Nahlédl do mnoha oblastí, takže se už nebude tolik hledat. Umím si ho představit jako skvělého žurnalistu, stejně tak jako šéfa projektového týmu, může se specializovat IT cestou, dělat v marketingu…vlastně mě nenapadá, co by dělat nemohl.

Soukromé školy jsou ještě často veřejností vnímány jako školy pro zbohatlíky, rozmazlené děti, které se neučí a vše dostávají zadarmo…

Tak tohle proberte přímo s našimi absolventy. S Adélou, která studuje práva na Karlově univerzitě, Bárou, která je nyní na Univerzity of Iowa, Magdou studující nanomateriálovou chemii, Michalem z čínské filologie anebo Kájou z lesnické a dřevařské fakulty. A vůbec nejlepší bude, když se zájemci staví přímo ve škole a přesvědčí se.