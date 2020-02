„Pro naše zákazníky se snažíme přinášet stále něco nového, překvapovat je, zpříjemnit jim nákupy. Není však našim cílem, aby k nám chodili jen nakupovat, ale také relaxovat. Ve dvoupatrovém saunovém světě Saunia, mají k dispozici šest druhů saun, pět typů ochlazení, relaxační místnosti i bar. Na severní Moravě je welnes centrum uvnitř obchodního centra unikát,“ říká ředitelka obchodního centra Futurum Zuzana Lenhartová.

Čilé stavební práce probíhají vedle vstupu do multikina z ulice Varenské, kde se připravuje pěší zóna, která bude sloužit k oddechu i relaxaci. Vznikne zde i nová restaurace s venkovním posezením v zeleni. Součástí tohoto venkovního prostoru by měly být i food trucky s občerstvením a nápoji, konat by se zde mohly i hudební i kulturní akce.

„Rádi bychom také navázali na velmi oblíbené Farmářské trhy, které se již tradičně konají o sobotách u Futura od dubna do listopadu, během uplynulého roku se nám z nich podařilo udělat i místo pro setkávání se s přáteli, rodinou, kde si můžete dán něco k snědku či pití, poslechnout si k tomu kapelu. Věříme, že Futurum nebude jen nákupním, ale i komunitním centrem,“ dodává Zuzana Lenhartová.

K TÉMATU

Nákupní centrum Futurum bylo otevřeno v roce 2000 jako první moderní obchodní a zábavní centrum svého druhu na Severní Moravě a ve Slezsku. Na prodejní ploše se nacházel hypermarket Carrefour, obchodní galerie s 59 obchody, s devíti restauracemi, bowlingem a s jediným multikinem v Moravskoslezském kraji. V roce 2007 byla otevřena přístavba obchodního centra a přibylo 21 nových obchodních jednotek s módou, spotřebním a sportovním zbožím, knihami, dárky a hračkami, provozovnami služeb. Dnes OC Futurum nabízí více než 90 obchodů, šest fast foodů, dvě kavárny, hypermarket Tesco, multikino CineStar, čerpací stanici a další služby. Nové, moderní jídelní posezení nabízí více než tři sta míst k sezení, zákazníci přes 1 600 parkovacích míst včetně podzemního parkování.