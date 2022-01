Konec dojíždění do Ostravy! V Hlučíně se otevírá nové odběrové centrum

Až dosud museli obyvatelé Hlučína a okolních obcí jezdit na PCR testy do Ostravy, kam to měli nejblíže, případně na jiná místa napříč okresem. To se od pondělí 17. ledna změní, protože v Hlučíně začne fungovat nové odběrové centrum, a to pod taktovkou ostravské CGB laboratoře.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň