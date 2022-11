„Vážíme si všech, kteří přicházejí se zájmem o práci v naší společnosti. Zkušenost s prací pod zemí je pro nás u uchazečů velmi podstatná. Zaškolit zaměstnance bez důlních zkušeností by totiž trvalo zhruba rok,“ řekl výkonný ředitel OKD Radim Tabášek. Na začátku října do OKD nově nastoupilo jedenáct důlních zaměstnanců a v jeho polovině bude nastupovat dalších třináct důlních pracovníků. V listopadu to pak bude celkem až dalších dvacet důlních dělníků.