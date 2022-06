OKD se připravuje na rok těžby. Co bude pak? O uhlí je zájem, i když je drahé

Těžební společnost OKD vstupuje možná do posledního roku těžby. Podle posledních informací byla měla ukončit dobývání uhlí v polovině příštího roku. Zda se tak skutečně stane, nebo se těžba prodlouží, to by mělo být známo na přelomu léta.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Těžební společnost OKD je největší těžební společnost v České republice. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň