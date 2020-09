Organizace Mens Sana zve na Den otevřených dveří Centra trénování paměti

Úctyhodných 24 let existuje v Ostravě společnost Mens Sana, která pomáhá lidem s duševním onemocněním, aby se lépe orientovali ve světě a začlenili se do normálního života. Pět let pak funguje Centrum trénování paměti, které nyní pořádá den otevřených dveří. Ten se uskuteční v pátek 18. září.

Sociální služby. Ilustrační foto. | Foto: Bára Kelnerová