V názvu má napsáno Rauch. „Znamená to, že ječmen u tohoto extraspeciálu jsme nakuřovali borkovou rašelinou a ta má zcela jiné vlastnosti než klasická, běžně využívaná rašelina. Slad pro Pitbullatora se udil delší dobu a má jednatřicet takzvaných ppm fenolů oproti jedenácti u obvyklého,“ vysvětlil Rostislav Košňovský.

Pojďte okusit, festival pivních speciálů v Ostravě láká na neuvěřitelné chutě!

Pivem prý vzdal hold plemenu American Pit Bull Terrier, které choval více než čtvrt století. Svého posledního psa, Mikeše, nechal dokonce zvěčnit na etiketách šenovského pivovaru. A koncovku „or“ doplnil proto, že tímto způsobem západoevropští producenti rádi označují vůbec nejmocnější produkt ze svého potrfolia. Půllitr Pitbullatora vyjde na dvě stovky.

„To pivo se nepije na žízeň, to se degustuje. Fajnšmekři si ho nalévají do speciálního skla, například typu tulipán,“ upozornuje sládek ze Šenova. Piv s vyšším obsahem alkoholu se tu rozhodně nebojí. Obvykle tu mají speciály nad šest procent, další - Maple Leaf, Imperial Stout či US Steam – nad dvanáct, Shonhofer Rauchbier šestnáct, Miki´s Eisbock dvacet…

Kozub je nealko! Divadlo Mír má své pivní speciály, vaří se v Ostravě

„Pivo se v Šenově vařilo od roku 1726 a jsem moc rád, že se právo várečné opět obnovilo,“ říká Rostislav Košňovský. Hospoda, do níž před časem pivovar přemístil, funguje v Obecní ulici od roku 1724 a patří k nejstarším na Ostravsku.

K ochutnání je tu i jiná rarita. „Nikdo jiný kromě nás nemá sladové bonbony s přidaným žateckým chmelem. Jsou nealkoholické,“ dodal Košňovský.