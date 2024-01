Časy, kdy každé sídliště nebo alespoň čtvrť měly své "hladové okna" otevřené dlouho do noci nebo nonstop, jsou tytam Válcují je rozvozy jídel. Což ovšem neplatí pro tradiční rychlé občerstvení v centru Ostravy, kde v nejfrekventovanější době stává fronta až k soše zpěvačky Věry Špinarové před ním.

Gyrosgril, Ostrava, 19. ledna 2024. | Video: Radek Luksza

„Víkendy, ty jsou nejlepší! Špička je okolo šesté hodiny večer a pak celou noc, kdy chodí lidé na Stodolní nebo ze Stodolní: Pojďme pít a pojďme papat,“ říká provozní Veronika Mecová. Stánek naproti evangelického kostela u jedné z nejrušnějších zastávek autobusů a trolejbusů v Ostravě Husův sad má přímo strategickou polohu i mnohaletou historii, "hladové okno" tu fungovalo ještě za komunistů.

Ostravské stopy Norberta Lichého. Tady chodil na oblíbené drinky i za zábavou

„Gyrosgril je to už od roku 2000, od roku 2004 ho má dnešní provozovatel,“ pokračuje pro Deník provozní s tím, že nyní mají otevřeno skutečně dlouho: Pondělí až čtvrtek od 9 dopoledne do 1 ráno, v pátek i sobotu od 10 dopoledne až do 3 ráno. Jen neděle jsou slabší, provoz nechávají jen od 10 odpoledne do 11 hodin večer.

„Nejvíce fičí drůbeží hamburger, lidovka za pětapadesát. Pak hodně ty se sýrem. Ty jsou hlavně na zasycení, ale, kdo si chce pochutnat, dá si gyros burger s hermelínem nebo smažákem,“ uvádí ostravská provozní s tím, že denní průměr je okolo tří set burgerů. Plus tortilly, pity, párky v rohlíku, hranolky, cibulové kroužky, langoše, bramboráky a další.

Osobní rekord v tortilách

„Náš osobní rekord ve dvojko byl třináct tortill za třináct minut. Co taky, když venku stojí fronta až ke Špinarce?“ přidávají dámy z obsluhy poukazující na patnáct metrů vzdálenou sochu známé ostravské zpěvačky. Když tam dorazí „hlučná a veselá“ klientela, mají opravdu co dělat: Hladoví lidé pod vlivem alkoholu poptávají (a sní) takřka všechno. „Dejte mi k tomu tohle, tohle a tohle …“ popisují prodavačky.

VIDEO: Nálada v Liberty houstne. Běž dělat něco pořádného, ty šašku, zní z brány

Které též na popud jednoho ze stálých zákazníků dávají šéfovi vědět, že je třeba zavést i vypečenou slaninu. A je tady za dvacet korun jako přídavek! „Na nejlepší burgery jsme přestali používat polotovarové maso, kupujeme teď čerstvé hovězí podplečí chuck roll a děláme si je vlastní,“ dodává provozní. S tím, že i Gyrosgril má partnerství s rozvozem jídel, ale je to jen doplňková část jeho obratu.