„Všechny tyto vlády s ministry širokého rozmezí politických stran mají na svěodmí to, že výroba oceli v Ostravě míří nezadržitelně do propadliště dějin,“ prohlásil na úvod setkání se členy vlády České republiky zástupce odborového svazu KOVO Petr Slanina.

Hlavními výtkami odborářů bylo, že někdejší Nová huť Ostrava byla špatně zprivatizována před více jak dvaceti lety. Kritika padala i na další postup, kdy huť přecházela z majitele na majitele bez zájmu a hlavně zásahu tehdejší vlády. Proto odboráři na setkání apelovali na současné vládní činitele, aby neopakovali chyby svých předchůdců.

Nepovedená privatizace v roce 2003

„V roce 2003 byla Nová huť privatizována bez toho, aby nový vlastník měl povinnost modernizovat výrobu oceli a tím zajistil budoucnost výroby,“ nevěřícně kroutil hlavou Slanina.

Odboráři kritizovali i následný prodej novému majiteli. Podle všeho ještě před uskutečněním transakce varovali před stejnou chybou, jako v roce 2003, ale marně. „V roce 2019 došlo k prodeji hutě novému vlastníkovi. Od roku 2018 jsme upozorňovali vládu a Evropskou komisi, že pokud vybraný nový vlastník nebude mít povinnost modernizace, bude vše nezadržitelně směřovat k ukončení výroby oceli v Ostravě,“ připomenul Petr Slanina.

Odboráři volají: Ať stát huť převezme

Členové vlády si od zástupců odborů vyslechli doporučení, ať český stát v kritické chvíli převezme upadající huť a může tím zvrátit blížící se konec sedm desetiletí fungujícího a strategické suroviny dodávajícího podniku.

„Politici argumentují, že si stát nemůže huť dovolit. Na to máme jediný, ale za to velmi jasný argument. ArcelorMittal získal na dividendách necelých 50 miliard Kč a k tomu minimálně dalších 50 miliard Kč formou korporátních poplatků. GFG za své působení získala z Nové huti cca 7 miliard Kč formou půjček v rámci korporátní skupiny. Z toho jasně vyplývá, že pokud stát vloží nějaké finance do udržení výroby oceli v Ostravě, tak se mu to bohatě vrátí,“ zmínil Slanina.

Od privatizace se nic nezměnilo

„Je smutné, že si pořád dokola ve volbách volíme politiky, kteří dokážou útočit na sebe navzájem a dokážou slibovat před volbami, ale pokud se má něco řešit pro budoucnost a jsou potřeba rychlá rozhodnutí, jen se dozvídáme, proč to nejde. Bohužel i na tomto jednání s členy vlády jsem slyšel, proč to nejde, ale neslyšel jsem, že by někdo hledal řešení,“ posteskl si Slanina s tím, že dle názoru odborářů se od privatizace huti před více jak dvaceti lety ze strany politiků nic nezměnilo. „Tři případy, tři nezájmy k budoucnosti ocelařiny v Česku,“ povzdechl si.

Má výroba oceli v Ostravě ještě budoucnost?

V roce 2015 byla zastavena výroba oceli ve vítkovickém hutním a strojírenském konglomerátu. Nyní stojí výroba oceli i Kunčicích. Má vůbec ještě ocelařina ve třetím největším městě nějakou budoucnost? Odboráři věří, že má. Petr Slanina zdůraznil, v čem je pokračování výroby oceli v Ostravě klíčovou záležitostí. „Proč se má zachovat výroba oceli v Ostravě? Stačí se podívat kolem sebe, ocel je všude a je to strategická surovina. Pokud jednou ztratíme soběstačnost ve výrobě oceli, tak budeme velice náchylní na jakýkoliv vývoj ve světě. Toto platí jak v mírových časech, tak dvojnásob v časech nejistých. Vzpomeňme si na covid, kdy jsme zjistili, že nejsme schopní si vyrobit roušky pro vlastní potřebu a věřte mi, že vyrobit roušku je daleko jednoduší než vyrobit ocel!“