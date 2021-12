Jednotlivé oblasti a předměty Digitálních akademií od Czechitas se aktualizují dle současných potřeb trhu práce. „Na českém trhu roste poptávka po datových analyticích, proto jsme se rozhodli spustit Digitální akademii zaměřenou právě na data,” říká Mária Falterová, regionální manažerka ostravské pobočky Czechitas. Účastnice se připravovaly na práci s databázemi, naučily se čistit data, vizualizovat je a také tvořit analýzy. Osvojily si programování v jazyce Python, rozvíjely analytické myšlení i prezentační a komunikační dovednosti.

Mnohé z žen se rozhodly pro změnu kariéry již během rodičovské dovolené. „Na rodičovské jsem už šestým rokem a tak jsem měla čas se nad sebou zamyslet a rozhodla jsem se, že chci dělat to, co mě opravdu baví. Všechno do sebe zapadlo a nyní, s odstupem času, můžu říct, že to byl nejlepší krok v mé kariéře. Stimulem, který mě ke změně popohnal, byla má životní situace - dvě malé děti a vidina práce s pevnou pracovní dobou. Uvědomila jsem si, že budu potřebovat zaměstnání s možností občasné práce z domova pro případ, kdy děti ze dne na den onemocní. Prostě jsem chtěla, aby bylo mé zaměstnání zároveň mým koníčkem a abych měla jistou míru flexibility,” líčí letošní úspěšná absolventka Jana Schwarzová.

Další z účastnic, Karolina Nowaková, absolvovala v předchozích letech Digitální akademii zaměřenou na testování. Rozhodla se však zúčastnit ještě jednou a rozšířit si obzory právě o datovou analýzu. „Díky tomu, že jsem se nakonec rozhodla se přihlásit na obě akademie, jsem našla místo v malé firmě, která tvoří pasporty objektů pro obce a aktuálně působím na pozici analytik/tester.”

Letošní ročník Digitální akademie: data vznikl za podpory VŠB-TUO, MSIC, TietoEvry a U & Sluno. Od roku 2018 proběhlo v Ostravě již šest Akademií zaměřených na datovou analýzu, programování v Javě a testování. Kromě Digitální Akademie pořádá Czechitas také jednodenní workshopy či dlouhodobé kurzy v rozličných oblastech IT a různých úrovních pokročilosti. „Máme kurzy jak pro širokou veřejnost, můžete se zdokonalit například v používání Excelu, tak i specifičtější nabídku, rádi vás naučíme jak si vytvořit web nebo e-shop, objevíte s námi různá zákoutí marketingu nebo začnete třeba programovat,” dodává Mária Falterová.