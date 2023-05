Jedna z mála řemeslných pekáren v Ostravě sídlí v Dolní oblasti ve Vítkovicích. V suterénu Multifunkční haly Gong se nachází Pecka, kde voní nejen čerstvě upečená neapolská pizza, ale i chléb.

Pekařství Pecka v DOV a jeho chleba, 30. března 2023, Ostrava. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Klademe velký důraz na to, že je vše vyráběno ručně a především z kvalitní mouky,“ vysvětluje majitel Pecky Tomáš Polák.

V uplynulém měsíci došlo ke spojení sil pekárny Pecka a Pekárny u hranice v Českém Těšíně. Kolaborace dvou podniků zapříčinila vznik oblíbeného francouzského chlebu Tartine, který je pečen z několika druhů mouky. Čtyřiadvacet hodin kyne na nízkou teplotu, poté se chléb přesune do košíku, kde kyne ještě jeden den. Ten si mohou zákazníci v Pecce pořídit za 96 korun.

Trvanlivost tohoto prémiového pšenično-žitného chleba je podle zdejších pekařů čtyři až šest dní. „Chleba by se měl hned sníst. Zákazníci jej často kupují tak, aby ho skladovali do dalších dnů, ale to není správné. Chleba je nejlepší pár hodin po upečení, kdy by se měl sníst. Pak přechází do jakési hibernace a je jedno, jestli ho doma schováme do igelitového nebo lněného pytlíku,“ vysvětluje majitel Pekárny u hranice Kamil Sirotek, který s Peckou nově spolupracuje.

TIP DENÍKU:

Tartine (1000 g) za 96 Kč

Dýňový chléb (700 g) za 83 Kč

Pekárna Pecka

Multifunkční hala Gong,

Ruská 2993,

703 00 Ostrava-Vítkovice

Otevírací doba: 10-20 hodin (celý týden)

www.peckapekarna.cz