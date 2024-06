Aktivní relax a spoustu zážitků nabízí dovolená na elektrokolech. Volné letní dny s příchutí cyklistiky tráví v Česku každoročně čím dál více lidí a roste i podíl těch, kteří propadli kouzlu elektrokola.

Městské elektrokolo MTF Tour 6.4. | Foto: Foto: Se svolením Mountfield

Hned na úvod je potřeba zbořit mýtus, který je stále mezi příznivci cyklistiky občas slyšet. A to, že elektrokolo není sport. Opak je pravdou. Elektrokolo potírá výkonnostní rozdíly. A mění pohledy na cyklistiku. Díly elektrokolům objevují kouzlo cyklistiky i lidé, kteří třeba na klasickém kole nikdy nejezdili. Dojedou dál, poznají jiná místa, žádné kopce už pro ně nejsou překážkou. To vše díky motorové přípomoci.

Právě motor a baterie jsou srdcem elektrokola. A s kapacitou baterie přímo souvisí dojezd. „Někdo požaduje extrémně dlouhé dojezdy a pak žádá baterii s nejvyšší kapacitou. Jiný zase na elektrokole zdolává jen kratší vzdálenosti a stačí mu baterie slabší. Proto je ideální možnost vybrat si ke každému modelu z několika typů baterií lišících se kapacitou a dojezdem,“ říká Jakub Danačík, komoditní expert na elektrokola ze společnosti Mountfield, která prodává e-kola značky MTF.

Další orlosupí samička ze ZOO Ostrava míří do volné přírody

„Letos dáváme na výběr minimálně ze dvou typů baterií, u řady modelů dokonce z pěti. Včetně nejsilnější integrované baterie s kapacitou 25 Ah, se kterou na jedno nabití ujedete až 200 kilometrů,“ prozrazuje Danačík.

Elektrokol je na trhu velké množství. Některá užijete na asfaltových cestách při jízdě městy a vesnicemi, jiná na cyklostezkách a ty nejlepší sportovní modely jsou jako stvořené do těžkého terénu.

Jaké jsou trendy v elektrokolech pro rok 2024?

Jakkoliv elektrokolo usnadňuje každému z nás jízdu, tak se výrobci snaží ji ještě více zpříjemnit. Hodně do toho promlouvají nejmodernější technologie. Letos můžete na prémiových elektrokolech najít třeba revoluční systémy automatického řazení od Shimana. Funguje to tak, že senzory monitorují kadenci šlapání, točivý moment i rychlost a systém automaticky zvolí nejvhodnější převodový stupeň bez jakéhokoli zásahu jezdce. Cyklista nemusí řešit změnu převodu při zpomalení, zrychlení, rozjezdu nebo v kopci. Kromě dokonalého jízdního projevu a vaší bezstarostnosti je velkým benefitem i menší opotřebení řetězu a kazety.

Horská elektrokola MTF Mount 11.4 W a MTF Mount 11.4. Foto: Se svolením MountfieldZdroj: Foto: Se svolením Mountfield

Velký vývoj zaznamenávají i displeje. Dnes už v nich může být díky propojení přes Bluetooth zobrazená GPS a mají zabudované moduly, které vystopují elektrokolo v případě krádeže.

A v neposlední řadě si fajnšmekři, kteří se rádi pohybují i v nejtěžším terénu mohou vybrat třeba celoodpružená elektrokola s karbonovými rámy.

Horská elektrokola

Horská elektrokola jsou pro všechny, kteří rádi vyrážejí do terénu. V pohodě ale zvládnou cyklostezku nebo silnici. Pokud chcete jezdit v těžkém terénu a preferujete sportovnější styl jízdy, kvůli lepšímu vyvážení a optimálnímu dávkování výkonu volte modely se středovými motory. Modely se zadními motory jsou vhodnější spíše na cykloturistiku. Základem horského elektrokola je i kvalitní odpružená vidlice a také spolehlivé hydraulické kotoučové brzdy. A když s kolem vyrážíte do hor, tak je potřeba mít i baterii s vyšší kapacitou, protože v těžkých výjezdech ubývá dojezd rychleji než někde na rovině.

Krosová elektrokola

Jejich doménou jsou cyklostezky a zpevněné cesty, v pohodě zvládnou lehčí terén, ale i silnici, kde dobře sedí díky užším plášťům. Jsou ceněna hlavně pro univerzální využití. Na tato elektrokola můžete připevnit i blatníky nebo nosič. Pánská i dámská krosová elektrokola MTF mají průměr kol 28“, najdete na nich středové i zadní nábojové motory, hydraulické kotoučové brzdy Shimano a Tektro, přehazovačky Shimano, odpružené vidlice Zoom nebo barevné LCD displeje.

Trekingová elektrokola

Elektrokola pro muže i ženy na pohodové výlety po zpevněných cestách, cyklostezkách i silnicích. Ať už pojedete malebnou Pálavou nebo kolem jihočeských rybníků. Tato kola mají plnou výbavu pro rekreační ježdění: blatníky, světla, nosič, stojánek atd. Vybírat můžete mezi modely se středovými i zadními motory, v různých rámových velikostech. Všechna treková ekola MTF mají průměr kol 28“. Na prémiových modelech najdete mj. hydraulické kotoučové brzdy Shimano, středové motory Bafang M410 a postaveny jsou na sadách Shimano Alivio.

Městská elektrokola

Pohodlná elektrokola, která jsou velmi oblíbena napříč generacemi. Jako doma se cítí na asfaltových cestách, jsou vhodná do města i na jízdu po vesnici. Spolehlivě na nich dojedete na malý nákup, na návštěvu nebo na kratší pohodový výlet, při kterém se nijak nenadřete. Na výběr jsou elektrokola se středovým i zadním motorem, s průměrem kol 28“ nebo 26“. Pánská i dámská.

Městské elektrokolo MTF Tour 6.4.Zdroj: Foto: Se svolením Mountfield

Všechna mají komfortní sedla a nosič, kam se snadno připevní i košík na nákupy. Ve výbavě jsou blatníky, světla, zvonek nebo stojánek. Díky absenci horní rámové trubky je na ně daleko snazší nástup. Některé modely mají baterii plně integrovanou v rámu, jiné umístěnou na nosiči.

Skládací elektrokola

Jestli chcete být mobilní třeba i na dovolené s karavanem a potřebujete kolo, které nezabere moc místa, sáhněte po skládačce. Složení a zpětné sestavení těchto elektrokol je velmi snadné a zabere jen chvilku. Jsou to kola na krátké přejezdy, cesty do práce, do školy. Propletou se všude. Na výběr jsou modely s baterií plně integrovanou v rámu i umístěnou za sedlovkou. Určitě to není elektrokolo na dlouhé výlety, protože má menší dvacetipalcová kola. Ale zase se na něj díky tomu snadno nastupuje a je nesmírně stabilní.